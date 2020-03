La Comunidad de Madrid retrasa hasta mayo el periodo de escolarización

La Comunidad de Madrid ha decidido retrasar varias semanas el periodo de escolarización de los alumnos de la región ante la situación de emergencia sanitaria motivada por el coronavirus. Este proceso estaba previsto en un primer momento para desarrollarse entre el 15 y el 29 de abril.

La decisión ha sido comunicada este martes a todos los centros educativos de la región a través de una nota informativa emitida por la Consejería de Educación y Juventud. En ella, el departamento señala que, aunque las actuaciones previas a los respectivos procesos de admisión (actualización de las adscripciones de centros, grabación y revisión de la oferta de plazas vacantes, elaboración y distribución de las solicitudes de admisión, etc.) se han desarrollado según lo previsto, la prórroga del estado de alarma y, por tanto, del cierre temporal de los centros educativos, hacen necesario modificar la previsión inicial del plazo para la presentación de las solicitudes de admisión.

Respecto a las nuevas fechas que se manejan en el Gobierno regional, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha señalado que se contemplan "varias posibilidades" en función de cómo evolucione el estado de alarma. Una opción sería la primera quincena de mayo y la otra, la segunda quincena del mismo mes. "Pondremos todos los medios necesarios para que el proceso de escolarización se pueda hacer de manera telemática en su totalidad, en el caso de que durante esas fechas las autoridades sanitarias desaconsejen que se produzcan aglomeraciones”, ha remarcado Ossorio.

Reanudación de clases y pruebas de acceso a la Universidad

"Deseamos que se vuelva cuanto antes y no consideramos que no se reanude hasta septiembre”, ha dicho el consejero sobre la vuelta del curso escolar, suspendido presencialmente desde el pasado 11 de marzo. “No contemplamos, en estos momentos, la posibilidad de extender el calendario escolar a lo largo del mes de julio, pero si la situación se prorrogara y se viera necesario, se podría contemplar”, ha agregado.

Respecto a las pruebas de la acceso a la Universidad, Enrique Ossorio ha informado de que la Comunidad de Madrid, junto con las universidades madrileñas, va a fijar las fechas de las pruebas esta misma semana.