España aplaza el Segundo Dividendo Digital por el coronavirus y, por tanto, se retrasa la resintonización de canales

Debido a la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la Comisión Europea que van a aplazar la fecha de inicio del Segundo Dividendo Digital.

Este proceso consiste en el cambio de frecuencias de los canales de televisión a la banda de 700MHz de cara a usarlos en futuras redes 5G. Llevan tiempo anunciando esta necesidad de resintonizar la tele (para algunos, no para todos) por este motivo, pero parece que el Covid-19 ha provocado que estos plazos se retrasen.

Este cambio se realiza por orden de la Unión Europea y la planificación tenía como fecha límite el 30 de junio, día a partir del que iban a comenzar a funcionar las nuevas bandas. Aun así, este mandato ya preveía el aplazamiento por causa de fuerza mayor, como la crisis del coronavirus que se está viviendo a nivel global.

Según un comunicado del ministerio, la nueva fecha se determinará en función de cuándo terminen las medidas de contención de esta enfermedad, aunque el plazo será el mínimo imprescindible para poder completar el proceso a la mayor brevedad posible.

Las consecuencias directas en la población será que no tendrán que adaptar sus antenas si no lo habían hecho ya y la resintonización de canales aún tendrá que esperar. Por otro lado, las compañías de telecomunicaciones no tendrán la banda de frecuencias de 700MHz en la fecha prevista para poder desplegar sus servicios 5G.

En los últimos días, otros países de la Unión Europea como Francia, Austria y Portugal también adoptaron esta medida. Esta decisión se ha llevado a cabo tras confirmar que la restricción de movilidad está ocasionando retrasos en el plan original, por lo que es imposible finalizar el Segundo Dividendo Digital antes del 30 de junio.

También se ha decidido mantener emisiones simultáneas a través de las frecuencias nueva y antigua, cancelar las modificaciones directas de canal radioeléctrico y mantener en las instalaciones el equipamiento de los canales que se abandonan. De este modo, se garantiza la recepción del servicio de televisión digital terrestre (TDT) a los ciudadanos.