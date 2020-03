Los Backstreet Boys se 'reúnen' para cantar desde casa 'I Want It That Way' durante la cuarentena

Los fans de los Backstreet Boys están de enhorabuena, pues la cuarentena ha hecho que se 'reúnan', cada uno desde su casa, para cantar su éxito I Want It That Way. Lo han hecho en el evento IHeartRadio Living Room concert for America que presentó Elton John.

Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean y Brian Littrell volvieron el año pasado con un nuevo álbum, DNA, y varios conciertos como en el Wizink Center de Madrid en mayo de 2019. Pero quién le iba a decir a los seguidores de esta famosa boy band de los 90 que podrían verlos 'juntos' desde sus casas.

Los cinco integrantes del grupo se han vuelto virales después de cantar su éxito en el evento. Cada uno de ellos interpretó sus estrofas desde su sofá, su piscina o acompañados de sus hijos, como hicieron Carter y Richardson.

IHeartRadio Living Room concert for America también contó con la visita de otros artistas como Billie Eilish, Camila Cabello, Shawn Mendes, Mariah Carey, Alicia Keys o Dave Grohl de Foo Fighters.

El evento tenía el objetivo de recaudar fondos para los sanitarios y todo el dinero fue donado a ONG como Feeding America, que distribuye alimentos a 46 millones de personas, o First Responders Children's Foundation, que da apoyo a las familias de las personas que se encuentran luchando en primera línea contra el coronavirus.