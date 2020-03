Illa reitera que el pico de contagios está "muy cerca" y aclara que el Gobierno "no enfrenta salud con economía"

Sanidad sigue trabajando a contrarreloj para hacer frente al coronavirus. España inicia la tercera semana de confinamiento y el Gobierno apura para alcanzar el pico del brote. El ministro Salvador Illa apuntó que según los datos el país "está muy cerca del pico" pero mantiene "la máxima precaución". La siguiente etapa sería, sostuvo, "empezar a doblegar la curva". Para Illa, la tendencia es de "descenso de nuevos casos" desde el 25 de marzo. Eso sí, la presión es "muy importante" todavía sobre el sistema sanitario.

"Seguimos haciendo esfuerzos muy importantes en materia de suministros", siguió el titular de Sanidad. Este lunes llega el primer avión con materiales de protección y con test rápidos. Sobre esos test, Illa aseveró que contienen "todas las homologaciones" para poder ser usados. Eso sí, "vamos a proceder a validarlos" antes de su uso, aclaró el ministro.

Salvador Illa lanzó también un mensaje: "En España no se están enfrentando la salud y la economía" porque "para que haya economía, tiene que haber salud". Con esa tesis, el ministro defendió el real decreto aprobado este domingo por el Gobierno. "Los primeros resultados de las medidas (planteadas desde el inicio) ya se están viendo".

Este lunes llegarán en torno a un millón de mascarillas en ese avión de Defensa. "Se han ido atendiendo también las necesidades de las comunidades autónomas", añadió el ministro. Puso precisamente en valor los esfuerzos de las autonomías para contar con material sanitario. Sobre el traslado de pacientes entre comunidades, Illa no profundizó en exceso. "Lo que ha habido es traslado de suministros, pero de momento no de pacientes", comentó. En este sentido, el Gobierno "no descarta nada" porque se hará "lo que sea conveniente" para el paciente.

"Esto es una crisis dinámica", volvió a comentar Illa. El titular de Sanidad puso el foco en la Semana Santa para reducir al máximo la movilidad. "Por eso se adoptó la medida cuando se adoptó", continuó. El Ejecutivo reconoce que es una medida "contundente", pero al mismo tiempo "necesaria". Además, el Ministerio está seguro que los ciudadanos "serán responsables".