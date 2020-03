El BNG defiende hacer test masivos a embarazadas y pide que comparezca ya la conselleira de Política Social

En ese sentido, y al ser preguntada en la rueda de prensa si se deberían hacer de forma masiva a las embarazadas -este domingo falleció una mujer con covid-19 que no superó la cesárea a la que sometida para sacar al bebé, que nació muerto-; Pontón ha recordado este "acontecimiento que nos estremeció a todos" y ha convenido que hay que hacer estos "test para los sectores más vulnerables: mayores, personal sanitario e incluso como medidas preventivas para las embarazadas, si quieren".

En su comparecencia, ha vuelto a pedir un "plan de choque" para las residencias de mayores y, en este sentido, ha reclamado que esta misma semana comparezca la conselleira de Política Social, Fabiola García, en la Diputación Permanente de la Cámara autonómica, que actualmente está disuelta.

Por otro lado, también se ha referido a las medidas de paralización de toda la actividad no esencial, que ha apoyado y que el BNG ya venía reclamando la semana pasada. Pontón ha considerado que "llega tarde" y que puede crear "distorsiones", pero se ha ratificado en la necesidad de la medida. También ha vuelto a reclamar medidas como el cierre de los territorios más afectados, para evitar la "centrifugación" en la expansión del virus.

Además de reclamar que estén "preparadas las infraestructuras sanitarias" para una eventualidad necesidad de hospitales complementarios, aunque "luego si no hay que usarlas, mejor"; el BNG también pide que la sanidad privada use "todos los materiales y no haga despidos", que se refuerce con personal "en condiciones no precarias y de estabilidad" y que se haga un "trato igualitario" para las personas migrantes en situación irregular, como acaba de aprobar Portugal.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

En el ámbito económico, Pontón ha pedido garantizar el tejido empresarial y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "lidere una respuesta gallega".

Además, ha destacado de la batería de propuestas del Bloque la necesidad de "liberar de peaje todas las autopistas", tanto las de la Xunta como las del Estado. En este punto, y ante la posibilidad de que Audasa pida compensaciones por la bajada de tráfico, ha advertido de que "no es el momento para compensar a las concesionarias, sino para compensar a Galicia".

"INDECENTE"

Después de que en el última década Audasa ganara 500 millones de euros, resulta "indecente" que se pretenda recibir compensaciones públicas y "hacer caja incluso en medio de una pandemia".

Ana Pontón, que de nuevo ha tenido palabras de "aliento" para todas aquellas personas que están trabajando en todos los sectores esenciales, también ha exigido que la banca "devuelva los 60.000 millones de euros del rescate" para hacer frente a la crisis del coronavirus.

A la Xunta le ha reclamado "eliminar burocracia" para el acceso a líneas de crédito de las empresas que necesitan liquidez. Pontón ha dicho que por ahora se desconoce la fecha de la reunión semanal con el presidente del Gobierno, aunque entiende que "no se dilatará más" y les convocará "en próximas horas".

Por otro lado, preguntada por la campaña de Queremos Galego para que el presidente del Gobierno autonómico haga sus comparecencias en el idioma gallego, la líder nacionalista ha avisado de que "ninguna crisis justifica que un presidente de la Xunta abdique de sus responsabilidades con el país y, una de ellas, es el uso normalizado de nuestra lengua".