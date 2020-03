Feijóo apuesta por dar "un tiempo" para cerrar actividades no esenciales e insiste en conocer el decreto

En la rueda de prensa posterior a la reunión por videoconferencia de este domingo con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos, el mandatario gallego ha mostrado su "preocupación" por "desconocer con detalle" en qué consiste esta nueva medida del estado de alarma y ha insistido en conocer el contenido del decreto aprobado en Consejo de Ministros antes de que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque el presidente del Gobierno les trasladó que "esta tarde" tendrían más información al respecto, Feijóo ha dicho tener "la sensación" de que no lo conocerán antes de su publicación. "Y nuestras alegaciones y consideraciones probablemente no podamos hacerlas", ha lamentado.

En la comparecencia 'online' posterior a la reunión, el titular de la Xunta no ha ocultado que las medidas de confinamiento mantenidas hasta ahora "eran algo bastante razonable" y las únicas actividades que se mantenían "eran correctas", aunque "había que extremar las condiciones de seguridad" para evitar contagios.

A pesar de esta discrepancia, Feijóo entiende que es "una decisión muy difícil por parte del Gobierno". No obstante ello, ha añadido: "Nos preocupa el desconocimiento con detalle, hasta el momento al menos, de en qué consisten las medidas, en qué sectores económicos van a impactar, cuántos empleos se pueden ver afectados".

"EL BOTÓN DE APAGADO" DE ALGUNAS EMPRESAS

Y es que, en palabras del presidente gallego, "la mayoría" de líderes autonómicos plantearon "cautelas" al respecto del decreto -el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llegado a hablar de "imposición"- porque les "preocupa que dar al botón de pausa sea dar al botón de apagado" de algunas empresas y puestos de trabajo.

En este sentido, ha desvelado que el comité de empresa de la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), se dirigía este sábado a la Xunta para señalar "la necesidad de mantener abierta" esta industria.

"No se puede apagar Alcoa", ha llegado a decir Feijóo, quien también ha avisado de que, de ser así, la fábrica podría "cerrar indefinidamente".

"Lo que hice en la reunión fue comentar las cosas que nos parecen importantes para Galicia. El sector del aluminio está exportando. Si interrumpimos las exportaciones habrá otros países que nos puedan disminuir los clientes y, en consecuencia, que afecte a los trabajadores del sector a partir del 12 de abril -día previsto para reanudar la actividad", ha explicado el presidente gallego.

A su "preocupación" también ha añadido el sector de la conserva y las gestorías, porque "si no se mantienen abiertas no se van a poder tramitar los ERTE".

"DAR UN TIEMPO"

Por todo ello, Feijóo cree que "no sería bueno ir al cierre abrupto" de estos sectores, sino hacerlo de forma "ordenada" y "dar un tiempo" para ello: "No se puede cerrar una obra hoy porque, si no estaba previsto, habrá que custodiar materiales, habrá que llevar maquinaria a un sitio seguro, habrá que perimetrar la obra".

"Necesitamos una mayor concreción y mayor claridad, porque la improvisación nunca ha sido buena consejera", ha sentenciado.