Coronavirus.- Adelante Málaga pide mantener todos los puestos de trabajo en Limasa

Macías ha insistido, en un comunicado, en la necesidad de "reforzar las medidas de protección de la plantilla, que en la actualidad siguen siendo muy escasas, por lo que el peligro de contaminación es elevado".

Asimismo, ha criticado que desde el área "lo que se está planteando es reducir personal, al no contratar al personal de refuerzo que debe realizar trabajos de desinfección esenciales en esta crisis".

Ha explicado, además, la concejala de Adelante que trabaja en coordinación con la representación laboral de Limasa y apoya la petición de "reordenar todos los recursos humanos y logísticos hacia la actividad esencial, reforzando la recogida, en especial la hospitalaria y tóxica, y priorizar la desinfección, incidiendo en las zonas hospitalarias, residencias, emplazamiento de contenedores y otros lugares sensibles".

De igual modo, en el apartado funcional, apuesta por "reconfigurar el servicio desde los tres turnos actuales hasta cuatro, para disminuir la concentración de trabajadores en los centros de trabajo y reducir las posibilidades de contagios, una medida que, por desgracia, ha sido rechazada por la Gerencia".

Por su parte, el concejal portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, ha incidido en estas posiciones y ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "no haga recortes de personal en Limasa, que sea responsable, tal como demanda la actual crisis del COVID-19, y mantenga la contratación temporal de los 150 empleados de refuerzo para fines de semana y festivos, de forma que no se deje de prestar un servicio tan necesario como el de la desinfección durante dos días a la semana y no se ahonde en la precariedad de un colectivo laboral que ya sufre la vulnerabilidad de la temporalidad".