Profesores de música de Salamanca ofrecen vídeos musicales para hacer más llevadero el confinamiento

Hay numerosos estudios que señalan que la música tiene un impacto positivo sobre la ansiedad y el estado de ánimo, por este motivo los profesores de la escuela han grabado distintas interpretaciones de temas musicales con el objetivo de "hacer más agradable y llevadera la estancia en casa de los ciudadanos", ha explicado el consistorio.

El tipo de música que interpretarán, con una difusión distinta cada dos días, abarca desde la música clásica y la popular, al blues y a los temas infantiles con el propósito de ayudar en el tiempo de asueto por el confinamiento.

Así, por ejemplo, el director de la escuela, Orlando Hechavarría, interpretará 'The Flintstones'; el profesor de batería y percusión Javier Barragués, la canción 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat; Nicolás Latorre, profesor de violín, un fragmento de la 'Pequeña serenata nocturna' para cuerdas de Mozart; Alejandro Céspedes, profesor de piano, el 'Concierto italiano' de Johann Sebastian Bach; la profesora de clarinete Noemí Estévez, 'Voy a ser el Rey León'; y Pablo González, el profesor de flauta travesera, 'Color of the wind'.