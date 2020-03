Coronavirus.- Sindicats docents demanen no perdre places per l'ajornament d'oposicions i que les comunitats es coordinen

La Conselleria d'Educació, Ciència i Esport ha celebrat aquest divendres, per videoconferència, la Mesa Sectorial d'Educació amb els sindicats, en la qual s'ha ratificat l'ajornament del procés d'oposicions de Secundària i altres cossos al juny del 2021. Es tracta d'una oferta de 4.295 places, de les quals 3.575 són de lliure accés.

Després de la reunió, STEPV ha informat que ha traslladat els dubtes i les propostes que han arribat al Sindicat respecte a l'ajornament al 2022 de les oposicions del cos de mestres, ja que les condicions actuals (temaris, barem de mèrits, temes a triar, etc.) solament es contemplen fins al 2021 i ha preguntat si s'han plantejat mantindre-les al 2021 juntament amb les de Secundària.

Igualment, el sindicat ha proposat que s'òbriguen les borses de treball de tots els cossos docents per no haver d'esperar la convocatòria de les oposicions per a incorporar al personal que actualment compleix els requisits per a entrar en borsa.

La resposta de la Conselleria, segons STEPV, ha sigut que realitzar unes oposicions amb tantes places i tribunals de tots els cossos el mateix any és pràcticament impossible, però ha proposat finalment que si al 2022 no es pot garantir que les actuals condicions es mantinguen es comprometen a no ajornar-les i fer-les coincidir amb les de secundària al 2021.

D'altra banda, STEPV ha preguntat en quina situació queden les oposicions d'inspecció educativa i les accés a subgrup superior, ja convocades i en marxa. Sobre les oposicions a inspecció, estan treballant en convocar les proves durant el primer trimestre del curs que vé. I sobre les d'accés, ampliaran el termini d'inscripció quan acabe el confinament i buscaran les dates per a executar-les quan la situació ho permeta.

INTERINS

Aquest sindicat reitera el seu posicionament sobre el model de concurs oposició actual i "la necessitat d'introduir processos de consolidació per al professorat interí, ja que l'oferta de places actual posa en perill la continuïtat en el treball d'aquest col·lectiu", considera.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOOPV) s'ha exigit que "no es perda cap plaça de les oposicions previstes". "Defenem l'estabilitat educativa, l'estabilitat laboral. Per açò hem defès en la Mesa Sectorial l'ajornament de les oposicions sense pèrdua de llocs de treball estables i serem bel·ligerants en l'exigència del compliment del firmat i compromès", adverteix en un comunicat.

CCOO ha proposat que les oposicions de secundària previstes per al juny del 2020 es realitzen al més prompte possible, sumant-les a les quals el 2021 hi ha previstes de primària.

FE CCOO PV ha realitzat una consulta a l'afiliació que reflecteix que el 87% dels seus afiliats estaria d'acord a ajornar les oposicions de juny però sense perdre cap plaça. Així mateix, el 72% creu que totes les comunitats autònomes han de convocar les oposicions coordinadament.

Aquest sindicat ha reclamat també que per al 2022 es prevegen mésplaces per a convocar amb la finalitat de pal·liar "l'any en blanc que queda per la situació generada pel coronavirus" i que siga part d'un nou pla d'estabilitat a quatre anys vista per a anar aconseguint l'objectiu de reduir les plantilles no estables fins a un 8 per cent.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha plantejat a la Conselleria que per al pròxim any 2021 convoque conjuntament les oposicions de mestres d'Educació Infantil i Primària i les de professors de Secundària i altres cossos. La central recolza la decisió de l'administració de retardar les proves previstes per a enguany davant la situació excepcional, però demana que es mantinguen les planificades per al 2021 de mestres.

"Coneixem el repte organitzatiu i de logística que suposa conjuminar les dos oposicions dels diferents cossos docents; no obstant açò, és un deute que l'administració té amb tots els professionals, siguen del nivell que siguen, des que es va produir l'estat d'alarma. El personal docent està treballant, si cap més, per atendre adequadament tot l'alumnat. És una tasca sense hores, amb total dedicació i que el conjunt de professionals ha assumit com la seua responsabilitat, en la seua qualitat de servidors públics", argumenta.

"CORRESPONSABILITAT"

CSIF demana eixa "corresponsabilitat amb els i lesmestres" i que les seues oposicions es convoquen "conjuntament amb Secundària i altres cossos i no s'ajornen un any, de manera que tinguen lloc totes al 2021. La Conselleria "li'l deu" als docents de la Comunitat Valenciana", insisteixen.

El sindicat recorda que "posposar eixes oposicions implicaria, a més de frustració després de tant esforç i estudi, un desemborsament important econòmic per a aquests docents, més en un escenari previsible de crisi".

Finalment, ANPE rebutja la proposta de Conselleria, ja que la convocatòria afectada per motius de salut és la de Secundària i altres cossos, no la de mestres prevista per al 2021.

Així mateix, insta l'administració a exigir al Ministeri, en la pròxima reunió del 31 de març, que coordine a totes les comunitats autònomes perquè establisquen el mateix criteri amb les convocatòries d'enguany.