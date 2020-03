Sanidad reconoce que los tests defectuosos eran más de 50.000 y que fueron devueltos antes de distribuirlos

El Ministerio de Sanidad ha reconocido este viernes que no solo recibió 9.000 tests defectuosos sino que fueron más de 50.000. Según ha avanzado TVE, los 9.000 conocidos este jueves formaban parte de un lote distribuido a la Comunidad de Madrid, pero la partida comprada superaba esa cifra, aunque fue devuelta antes de su distribución a la comunidades.

Desde la capital, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha dicho que el Ministerio de Sanidad suministró a la comunidad 9.450 pruebas para detectar el contagio de coronavirus "sin validar", un material que dio 70% de falsos negativos tras ser comprobado en laboratorio y "en el campo de batalla".

Este jueves, Illa explicó que compró una partida de pruebas rápidas para la detección del coronavirus -que luego se comprobó que no cumple los estándares- a una empresa española cuyos productos tenían la marca CE y que le dio "todas las garantías".

La empresa que fabricó los tests es Shenzhen Bioeasy Biotechnology y, según explicó la embajada china en España,no estaba entre los proveedores recomendados por el país asiático para la compra de material sanitario. Reconoció, además, que no tenía licencia para vender este tipo de material, aunque la empresa ha defendido que no la necesita puesto que opera en Europa.