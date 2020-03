China reconoce que la empresa que vendió a España los tests rápidos defectuosos no tiene licencia

China ha dado su versión sobre la polémica de los tests rápidos que España compró al país asiático y que, según han denunciado los laboratorios, no son eficaces puesto que su sensibilidad es muy baja y no detecta muchos casos positivos, y han reconocido que la empresa proveedora no cuenta todavía con la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos para vender sus productos.

Desde la embajada de China en España aseguran que el Ministerio de Comercio del gigante asiático elaboró una lista de proveedores clasificados para que España pudiera comprar los tests, pero finalmente nuestro país decidió adquirirlos de otra empresa, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que no estaba incluida en la lista. Esta empresa, además, no cuenta con la licencia correspondiente para vender sus productos.

La embajada aclara, además, que entre las donaciones que ha realizado su propio gobierno así como otras entidades como Ali Baba a España no incluyen material de este fabricante.

2⃣ La compra de materiales sanitarios anunciada por @sanidadgob está en curso y los materiales no han salido de #China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a #España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

La polémica ha saltado este mismo jueves, cuando El País ha desvelado la denuncia de varios laboratorios por la baja efectividad de los tests, cuya sensibilidad para detectar el virus rondaba el 30% cuando lo ideal es que ronde al menos el 80%.

Preguntado sobre este asunto, el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido la baja eficacia de un lote en concreto del pedido y ha señalado que será devuelto.