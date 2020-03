María Pombo muestra sin filtros su piel y desvela el problema de salud que sufre durante la cuarentena

Es una de las influencers más seguidas y más queridas. También una de las más criticadas porque, a veces, su forma de contar las cosas levanta ampollas.

María Pombo, conocida por su transparencia a la hora de relatar y hacer partícipes a sus seguidores de su día a día, ha desvelado ahora que sufre un problema de salud que se ha agravado durante la cuarentena por la crisis del coronavirus.

"Estoy pasando por la adolescencia en esta cuarentena", ha escrito la madrileña junto a varias imágenes de su rostro sin filtros y en el que se aprecian una serie de pequeños granitos.

María Pombo muestra su cara sin filtros. INSTAGRAM

De eso habla en sus publicaciones. "Con el maquillaje no se ve, pero me están saliendo muchos granitos. Digo muchos porque yo no estoy acostumbrada a que me salgan varios a la vez", puntualiza la mujer de Pablo Castellano.

Además, asegura que, "por lo visto, nos está pasando a muchas".