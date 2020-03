Así es el juego para hacer castillos de arena y disfrutar de un día de playa en familia sin salir de casa

Ya no sabéis en qué más sitios de la casa esconderos para jugar al escondite. Tampoco se os ocurren nuevas manualidades para adornar el salón ni suculentas recetas para hacer en familia. Se os está empezando a agotar la imaginación para tener entretenidos a los más pequeños que, tras un tiempo dedicados a las tareas escolares y a las labores domésticas, demandan un rato de juegos y diversión. ¡Cierto! Todavía tenéis un as bajo la manga, una divertida yincana en familia, pero preferís guardarlo para el fin de semana cuando no tengáis que teletrabajar... Y. entonces, ¿qué podéis hacer ahora?

¿Qué os parece hacer un viaje simulado a la playa? No os estamos proponiendo ninguna locura y es que no vais a tener ni que embadurnaros de crema ni cargar con todos los bártulos familiares como bien manda el beachspreading. La arena de la playa, esa que encanta a los más pequeños e incomoda a los mayores, puede llegar hasta el salón de tu casa y sin apenas ensuciar ¿Cómo?

Con el juego Kinetic Sand en el que se puede construir un castillo de arena y que parezca que estamos en la playa sin haber salido de casa. Lo puedes encontrar en Amazon donde las buenas valoraciones, su precio y su disponibilidad lo han convertido en un Amazon’s choice. ¿Te animas a disfrutar del mar en tu salón?

¿Quién dijo que hacía faltar ir a la playa para construir castillos de arena? Amazon

A la playa... sin salir del salón de casa

Si algo destaca del Kinetic Sand es que, además de permitir disfrutar de un rato en familia que alivie las horas de la tarde, conseguirá que los más pequeños de la casa pongan en marcha su imaginación. Podrán sentir que son los dueños de un gran castillo junto al mar, corsarios aprovechando sus vacaciones en una isla paradisiaca o, quizás, tritones y sirenas, mientras amasan esta moldeable arena húmeda de colores y mágica (¡nunca se seca!) dándole forma a los muros y túneles de su fortificación.

Padres, madres, tranquilos: este castillo también tiene ventajas para vosotros. Aunque el salón acabe lleno de arena, cabe destacar que el material de este juego ni se pega a las superficies ni ensucia, por lo que podéis relajaros y disfrutar de vuestros pequeños mientras se sumergen en nuevos universos.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.