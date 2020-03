Dos concursantes de Los Lobos cuentan que la cuarentena por el coronavirus les ha aislado lejos de sus casas

Erundino Alonso y Valentín Ferrero, dos de los miembros del grupo de Los Lobos, se encuentran en este momento pasando la cuarentena fuera de sus casas. La activación del estado de alarma decretado en España pilló a los dos exconcursantes de ¡Boom! sin estar en sus domicilios habituales.

Al parecer, varios amigos del grupo estaban de viaje en Argentina junto a sus familias cuando la crisis sanitaria estalló en España. Manu Zapata y otro compañero regresaron a Madrid antes de que se decretara el cierre de fronteras, por lo que pudieron volver a sus casas con normalidad.

Erundino, sin embargo, decidió quedarse en Buenos Aires unos días más con su familia cuando el confinamiento se hizo oficial. En Argentina los ciudadanos también debe permanecer encerrados en sus domicilios, por lo que el exconcursante de Antena 3 pasará la cuarentena asilado en el país sudamericano.

Valentín ha conectado este miércoles en directo con el programa de Espejo público para explicar cuál es su situación. El entrevistado ha contado que debe permanecer confinado en una apartamento de alquiler ya que la suya está en obras y que, por el momento, no puede volver a casa.

El miembro de Los Lobos ha comentado algunos trucos para hacer más ameno el confinamiento y ha confesado que está aprovechando el tiempo libre para ver series, escuchar música y estudiar solfeo. "Yo en casa tengo una batería pero aún no me he puesto a ello", ha bromeado Susanna Grisocon el resto de colaboradores del magazine matutino.