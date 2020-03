Coronavirus.- Consum completa la instal·lació de mampares de seguretat en les caixes de tots els seus supermercats

Aquest procés es va iniciar el dissabte 21 de març, quan es van instal·lar les primeres mampares en 180 supermercats, i s'ha perllongat fins al 24 de març, quan s'ha completat la instal·lació d'aquestes mampares de seguretat, en caixes alternes, "ja que així s'està atenent els clients per a garantir la distància de seguretat", explica la cooperativa valenciana en un comunicat.

A més, aquest servici s'ha oferit a la franquícia de Consum, Charter, que també està instal·lant les mampares en tots els supermercats.

Consum destaca que ha reforçat les mesures de seguretat i higiene, tant a nivell de plantilla, com a nivell de supermercat i plataformes logístiques. Les botigues també disposen d'hidrogeles i guants, com a mesures preventives, tant per a la plantilla com per als clients.

La cooperativa ha pres una sèrie de mesures excepcionals per a oferir "un servici de qualitat i procurar la salut i seguretat dels seus clients i treballadors, amb la finalitat d'evitar les aglomeracions i complir amb les indicacions de les autoritats com a conseqüència de l'estat d'alarma", incideixen.

Entre les accions dutes a terme, s'ha aplicat la reducció de l'horari d'obertura al públic des del 16 de març, de deu del matí fins a les 20.00 hores de la vesprada, per a totes les seues botigues pròpies. L'objectiu és "garantir el servici de reposició dels productes, abans de l'obertura i després del tancament".

COMPRA RESPONSABLE

Així mateix, s'ha decidit la limitació a 6 unitats d'una mateixa referència per persona i dia, apel·lant a realitzar una compra responsable; el control de l'aforament en les botigues, per al que s'està treballant en col·laboració amb les administracions públiques; es demana que es respecte la distància de seguretat de més d'un metre, tant en la línia de caixes, com amb els treballadors de l'establiment; l'augment dels servicis de neteja i desinfecció en tots els punts de venda i s'estan donant als clients a l'entrada de les botigues gel desinfectant i guants de plàstic (els de la secció de Fruites i Verdures) com a mesura de prevenció i seguretat.

Sobre aquestes mesures s'està informant, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials, apunten.

Consum sol·licita la col·laboració de tota la població, amb les següents recomanacions: que només vaja una persona per família per a realitzar la compra, abstenint-se, en la mesura del possible, els ancians, xiquets i grups de risc; anar només a comprar si és imprescindible; l'ús de guants per a anar a comprar i, una vegada finalitzada la compra, s'ha habilitat uns contenidors a l'eixida per a depositar-los; el pagament amb targeta en comptes d'en efectiu, evitant el contacte físic i tapar-se la boca en esternudar o tossir, utilitzant un mocador d'un sol ús, o sobre el colze.