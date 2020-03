Plácido Domingo, positivo por coronavirus

Plácido Domingo ha dado positivo en coronavirus.

El tenor español lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha asegurado que tanto él como su familia se encuentran en aislamiento y con la medicación oportuna.

"Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por COVID-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y las pruebas han dado positivo", ha escrito el tenor.

"Juntos podemos detener al virus y parar esta crisis mundial. Por favor, seguid las instrucciones y regulaciones de vuestros gobiernos para estar a salvo y protegeros no sólo a vosotros mismos, sino a toda la comunidad", ha dicho también el artista español.

.Un duro revés para el tenor, que hace ahora un mes pidió perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha aseguró que aceptaba "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.