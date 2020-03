Enterrada una anciana sin que nadie avisase a su familia en plena crisis del coronavirus

Nadie informó a su familia cuando, tras su fallecimiento, fue enterrada el pasado lunes. Una anciana de la localidad italiana de Medicina -localizada en la región de Emilia Romaña y convertida en uno de los nuevos focos de coronavirus en el país- murió el pasado viernes en plena crisis y fue sepultada sin que sus parientes lo supieran.

El cadáver de la mujer, que no falleció a causa del brote de coronavirus que asola el norte de Italia, fue trasladado a la morgue del hospital de Imola -un municipio cercano-, adonde acudió su familia. Tras firmar los documentos para el traslado de los restos mortales al cementerio, la empresa de pompas fúnebres explicó a los parientes de la difunta que los avisarían cuando se estableciera la fecha del entierro, según explica el diario La Repubblica.

Sin embargo, ese aviso nunca llegó. La mujer fue enterrada el lunes por la tarde y no fue hasta el martes cuando su familia se enteró, al llamar a la empresa encargada del sepelio para solicitar información. "No me parece un comportamiento muy profesional", explicaba un familiar de la fallecida al periódico italiano.

"Lo lamentamos enormemente, pero es un momento muy difícil también para los trabajadores de los servicios de pompas fúnebres, que nos están echando una mano preciosa en un momento de completa emergencia", ha trasladado el alcalde de Medicina a la agencia de noticias italiana AGI.

Actualmente, la situación en el norte de Italia es dramática. Este miércoles por la noche una larga columna de camiones militares ha atravesado el centro de Bérgamo (en la región de Lombardía) transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad.

Los fallecimientos en Italia por el coronavirus han ascendido a 3.405, 427 más que el miércoles, con lo que este país se convierte en el primero del mundo en número de víctimas mortales, por delante de China (3.245).