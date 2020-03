Miguel Garrido, presidente de CEIM: “Ojalá se quede solo en un millón los parados que cause el coronavirus”

España mantiene pulsado el botón de ‘pause’. Hoy se cumplen cinco días desde que el gobierno decretó el estado de alarma y los ciudadanos, los que se mantienen activos en sus puestos, ya superan la tercera jornada laboral en medio de la crisis sanitaria. Ante el estado de incertidumbre, el gobierno central anunció ayer unas medidas que, “en el corto plazo” se hacían “fundamentales” para la economía y sus empresarios.

Son palabras del presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido, quien, no obstante, admite que el paquete está aún por definir. Echa en falta medidas en el ámbito fiscal y se preocupa por los autónomos y las pequeñas empresas, quienes, según subraya, “lo van a pasar muy mal”. Así, pese a aplaudir en líneas generales el decreto del gobierno central, el presidente de la confederación empresarial madrileña incide en que “si hay ingresos cero tiene que haber cotización cero.

Garrido pone voz a los autónomos y pequeños empresarios, el grueso de la economía española y madrileña- en particular- proponiendo al ejecutivo mejoras sustanciales al decreto. Todo en el empeño por frenar en lo posible la caída del empleo: “Ojalá se quede en un millón la cifra de parados en España”.

¿Esta crisis es peor que la que vivimos en 2008?

Mucho peor. La crisis de 2008 fue muy dura, pero nos tememos que la parada absoluta, de al menos dos meses, y las consecuencias posteriores van suponer una pérdida de tejido productivo y riqueza de toda la sociedad mayor que en aquella crisis.

Entonces no hubo ayudas económicas a empresas (hubo rescate bancario). ¿Cuánto tiempo dan de sí 200.000 millones de euros en una crisis como esta?

Eso está por ver. A día de hoy no sabemos cuáles son los mecanismos para hacer llegar esa liquidez a las empresas. Parece que solo hay unos avales (lo que va a poner el Estado por 100.000 millones de euros) pero luego tiene que haber una aportación privada de 83.000 millones que no se ha definido y no sé, por el momento, cómo se va a articular.

Salimos de aquella crisis financiera cargando la deuda pública. ¿Hay aún margen de deuda para sostener un gasto público de millones?

El problema que tenemos es que las cuentas del Estado están bastantes perjudicadas y nos coge en una situación peor preparados para afrontarlo. De momento no alcanzamos a saber las consecuencias a medio y largo plazo. Hoy el corto plazo es tan agobiante que era fundamental que se destinara esta inyección a la economía.

Esa cifra contempla inversión pública y privada. ¿Cómo se supone que van a ayudar las empresas si son las más perjudicadas?

Nosotros entendemos que el Gobierno va a pedir a la banca que ellos también aporten una cantidad través de ICO, que cofinancien los créditos para poner a disposición de las empresas, y que, al final, sumada la cantidad del Estado y de la banca privada alcance a estar en los 180.000 millones de euros en financiación para Pymes; ese sería el máximo que se pudieran acoger en financiación.

El paquete de medidas que anunció ayer Sánchez, ¿trata igual a las Pymes que a las grandes empresas?

Hay ligeras diferencias. Me ha llamado la atención que, en relación a los ERTES, las Pymes estas exoneradas de pagar el 100 por cien de la cotización y las empresas de más de 50 trabajadores solo están exoneradas del 75%.

¿Sánchez se ha quedado corto con los autónomos?

Entendemos que todos los colectivos tienen problemas de enorme gravedad y los autónomos y las pequeñas empresas van a pasarlo muy mal. Habría sido bueno que se hubieran extendido las ayudas para aquellas empresas que, sin necesidad de cerrar, tengan dificultades.

"Con ingresos cero tiene que haber cotización cero"

El PP pide “cero euros de cuota” para los autónomos con “ingresos cero” por el coronavirus. ¿CEIM está de acuerdo?

Sí: con ingresos cero tiene que haber cotización cero, en autónomos y en empresas.

¿Con estas medidas, cuánto tiempo aguantaréis el tirón los empresarios?

Lo importante es que cuando esto pase, las empresas tengan capacidad para ponerse en marcha de manera rápida. Nos preocupa mucho, dentro de las medidas que se han tomado, la condición de que se debe mantener el empleo a los seis meses después de finalizar el ERTE para poder beneficiarse de las bonificaciones y, así, no tener que devolverlas. Esto puede ser una situación dramática dentro de ocho meses para multitud de empresas que, obviamente si la actividad económica general no se ha recuperado como es lo previsible, se vean penalizadas teniendo que devolver las bonificaciones del tiempo en que se beneficiaron.

MIGUEL GARRIDO DE LA CIERVA Presidente de Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Es empresario, fundador de Viajes ECO. Ha sido director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, viceconsejero de Empleo, Economía e Innovación Tecnológica, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II. Representante de los empresarios.

¿Qué propone?

Llevarlo a más tiempo, un año por ejemplo, o vincularlo al crecimiento del PIB.

Otros países han inyectado más dinero. ¿Cree que guarda proporción los 200 (mil millones) de España con los 300 de Francia y los 500 de Alemania?

No tenemos las mismas posibilidades y no vamos a tener las mismas ventajas.

El Gobierno dice que no descarta aprobar nuevas medidas económicas, ¿cuáles cree que deberían ser?

No ha habido medidas en el ámbito fiscal, más allá de aplazamientos, y creemos que los aplazamientos no servirán de absolutamente nada si dentro de dos meses hay que pagar lo que toque ese mes más los dos meses anteriores. El aplazamiento debe ir acompañado de un fraccionamiento de pago y de reducción de impuestos, tasas y otras figuras fiscales como consecuencia de la pérdida de actividad.

Miguel Garrido una entrevista pasada con 20minutos Jorge París

¿Cómo afecta directamente esta crisis a la economía madrileña?

Es la Comunidad que más contagios y fallecidos tiene y tanto la sanidad como las cuentas públicas como las empresas de Madrid son las más perjudicadas. Pero, al final, esto es un mal para todos y acabaremos perjudicándonos por igual.

¿Merecería Madrid un trato mejor dada la concentración de la emergencia sanitaria?

En el ámbito sanitario, la situación de Madrid es de absoluta emergencia y se debería priorizar el apoyo a la sanidad madrileña. Los recursos sanitarios llevan implícito un gasto y ahora lo importante son la disposición de material y profesionales. Eso conllevará un coste que, esperemos, también se revierta y haya proporción al gasto que ha tenido cada uno.

¿Calcula en un millón, como dicen expertos, los puestos que se van a perder en España? ¿Cuánto correspondería en Madrid?

Es muy difícil hacer previsiones. Viendo el panorama diría que ojalá se quede en un millón la cifra de parados en España. Pero desgraciadamente no estamos en condiciones de asegurar que no vaya a peor. Madrid supone un 20% del empleo de España y será más o menos proporcional, quizá algo más.

"En muchos casos se ha visto que las medidas de Madrid son las que ha seguido el gobierno para el resto del país"

Las tintorerías, igual que peluquerías, piden su cierre en Madrid. ¿Cree que Sanidad debería atender sus requerimientos?

Sí, todo sector que considere que supone un riesgo para sus trabajadores y no se justifica la actividad por urgente necesidad, tiene sentido que cierre.

¿Ha habido buena interlocución de CEIM con Ayuso y Almeida?

La relación como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ha sido ejemplar. Desde el primer momento nos han convocado, nos han dado información y hemos contribuido a solucionar muchos de los problemas. Estoy satisfecho y agradecido con los gobiernos de Madrid.

¿Fueron las presiones de Madrid lo que ocasionaron las medidas del gobierno?

Madrid ha sido consciente de la gravedad de la situación y han decidido llevar las medidas por su cuenta. En muchos casos se ha visto que estas medidas son las que ha seguido el gobierno de España para el resto del país. También creo que es consecuencia de que es el lugar donde primero han aparecido y las autoridades en Madrid han estado obligadas a actuar y, en mi opinión, con muy buen criterio.