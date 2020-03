Alba Díaz explota contra la prensa: "Quiero vivir mi vida y que me dejéis en paz"

Alba Díaz ha estallado. ¿El motivo? Las duras críticas que ha recibido estos días por trasladarse a Andalucia en medio de la crisis del coronavirus. La joven, que vive en Madrid, decidió volver a su hogar a pesar de no ser lo recomendado por las autoridades sanitarias para no propagar el virus.

La hija de Vicky Martín Berrocal decidió subir un vídeo a sus redes sociales para responder a todas las críticas, cansada de recibir multitud de comentarios a raíz de su traslado. Una publicación que le sirvió para desahogarse con sus seguidores y que también aprovechó para cargar contra la prensa del corazón.

"Podéis criticar lo que queráis, como lleváis haciendo desde que cumplí 18 años. "Salí dos días antes de que empezara la cuarentena y no tenéis derecho a inventaros que estoy poniendo en peligro a nadie cuando estoy aislada en el campo con mi familia", empezó diciendo en el vídeo.

La joven también dedicó su vídeo para pedir un favor a la prensa: "Tenéis que crear noticias bonitas, crear contenido que se centre en el positivismo, en vez de alejarnos más y crear malas energías. Yo he aprendido a vivir lo que me decís, pero me duele todo lo que está pasando porque es un tema duro”.

Además, la hija de El Cordobés decidió hablar sobre los motivos de ruptura con el empresario Javier Calle. "Ojalá en un futuro le eche valor y cuente cómo ha sido todo. Ojalá os sintáis mal. Todos tenéis corazón, algunos más sensibles que otros, y no os dais cuenta de que podéis hacer daños a los demás. Siento que soy una persona muy centrada en lo mío y no creo que haga nada que no se pueda hacer", dijo la joven.

"Pido que os olvidéis de mí, centraos en otra gente"

La pareja, que hace meses decidió darse un tiempo, ahora han vuelto más enamorados que nunca, motivo por el que Alba Díaz ha sido protagonista en los últimos meses, algo que sin duda le ha pasado factura. Por esto, harta de ser un personaje mediático, pidió a la prensa que la dejaran tranquila. "Pido que os olvidéis de mí, centraos en otra gente. Yo me quedaría a vivir en el campo toda la vida rodeada de caballos y de vacas. Dejadme en paz", concluyó.

Los comentarios y el debate no tardaron en llegar. Algunos seguidores le mostraron su apoyo, pero otros la criticaron porque creen que es un personaje público, al igual que sus padres.