Salir a correr en estado de alarma puede salir ‘gratis’ la primera vez pero insistir conlleva multa

Tres días después de que el domingo entrar en vigor el estado de alarma, son muchas las dudas que siguen teniendo los ciudadanos sobre lo que pueden o no pueden hacer. Una de ellas es sobre si se puede salir a la calle para practicar deportes, como correr. Fuentes del Gobierno recuerdan que el decreto prohíbe también este movimiento, so pena de multas que, como siempre ante cualquier ley podrían no aplicarse a la primera falta, solo si hay reincidencia.

La cuestión de si se puede salir de casa para practicar deporte se ha suscitado este lunes en la rueda de prensa de los portavoces de los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, al término de la reunión diaria del comité de gestión el coronavirus.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado que el decreto del estado de alarma “se muy estricto” por lo que se refiere a los movimientos, pero ha pedido a los responsables de Interior que dieran una respuesta más precisa.

Ha sido cuando el Director Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha apuntado que los agentes tienen la indicación de tener “mano izquierda” y de actuar en función de la situación “en cada momento”.

Principio de proporcionalidad

Es así porque, según explican fuentes de Interior, las autoridades policiales están siguiendo el principio de “propocionalidad” para velar por el cumplimiento del estado de alarma, como se hace con respecto a cualquier otra ley.

Aplicado al deseo de salir a la calle estos días para hacer deporte, recuerdan que este es un motivo por el que se excuse la prohibición de salir de casa. Si la policía ve a alguien, por ejemplo, corriendo en un parque, le conminará a que se vaya a su casa. Si no es la primera vez, el deportista podría enfrentarse a una multa. Si la reincidencia es mayor, se le podría imputar un delito.