Tratamientos capilares que se pueden hacer desde casa para tener un cabello bonito aprovechando la cuarentena

La cuarentena es una buena excusa para poder darle a nuestro pelo los cuidados que hemos estado posponiendo por falta de tiempo. Ahora, que tenemos todo el tiempo del mundo, es hora de mimar el cabello sin necesidad de ir a la peluquería, desde casa.

Aceite nutritivo prelavado

Para empezar esta rutina, lo mejor es comenzar hidratando el cabello en profundidad, y para eso un aceite será nuestro mejor aliado. Existen en el mercado una variedad enorme de aceites capilares, desde los low cost como Elvive Aceite Extraordinario de L'Oreal al Sérum capilar de coco y chia de The Lab Room, pero es importante no olvidar uno de los aceites más nutritivos y que, además, podemos encontrar en casa: el aceite de oliva.

Sea cual sea el aceite escogido, el procedimiento es el siguiente: humedecer el cabello de medios a puntas con agua tibia y, a continuación, aplicar el aceite en una cantidad generosa, pero sin pasarse, para poder luego eliminarlo bien en la ducha. Posteriormente, enrollar el pelo en una toalla húmeda y caliente para que la cutícula se abra y los ingredientes emolientes se fijen a la fibra capilar dañada. Dejar reposar entre 15 minutos y media hora y voilà, pelo nutrido y brillante.

Sérum capilar de coco y chia de The Lab Room, 35,00 €. THE LAB ROOM

Exfoliante capilar

Sí, también existen exfoliantes para el cuero cabelludo, y vienen genial para reducir las toxinas, eliminar células muertas e impurezas y retirar el exceso de sebo y de otros productos cosméticos que hayan podido quedarse adheridos, aportándole al cabello más fuerza y brillo.

Están indicados para aquellos tipos de cabello con tendencia grasa o con caspa y se aplican prelavado, preferiblemente usando también un aceite, aunque se puede usar con el cabello húmedo antes del lavado. Lo podemos encontrar en distintas marcas como Yves Rocher, Kiehl's e incluso de Mercadona, pero también se puede hacer casero.

Para hacerlo desde casa solo hace falta azúcar moreno y aceite. Se mezclan en un recipiente dos cucharadas de azúcar moreno con una de aceite de almendras o de oliva o miel. A continuación, humedece el pelo y aplica la mezcla, dando suaves masajes circulares, por todo el cabello. Deja que actúe durante, aproximadamente, cinco minutos y aclara con agua. También funciona muy bien el aceite de romero, que ayuda a regular la aparición de grasa.

Hay que tener cuidado con esta exfoliación porque puede ser peor el remedio que la enfermedad y, si retiramos más sebo del debido, las glándulas sebáceas generarán más, dando un fuerte efecto rebote. Lo recomendable es hacer este tratamiento espaciándolo de uno a tres meses. Está desaconsejado en casos de cuero cabelludo sensible.

Exfoliante capilar 'deep micro-exfoliating scalp treatment' de Kiehl's, 21,50 €. KIEHL'S

Mascarillas

Muchas veces nos aplicamos mal las mascarillas y las dejamos menos tiempo del debido porque estamos siempre con prisas, pero ahora podemos darlas la atención que se merecen.

Después de haber usado y aclarado el champú y el acondicionador (aplicándolos sin frotar demasiado), con una toalla seca se retiraría el exceso de humedad del cabello a toques, nunca frotándolo, hasta que esté solamente húmedo. A continuación cogemos una pequeña cantidad de mascarilla y la vamos extendiendo de medios a puntas mechón a mechón y después aplicaremos calor con un film transparente o con una toalla caliente húmeda. Dejamos actuar durante 15-20 minutos y luego retiramos con agua tibia.

Este proceso es genial para usarlo con las mascarillas de color para reavivar el tinte y que dure el color mucho más tiempo. Todos conocemos los beneficios de las mascarillas y a cuales debemos acudir, como las Hair food de Garnier, que son mano de santo, pero no debemos olvidar las ventajas que nos aportan las de color.

Las color trends mask de Kosswell aportan color además de cuidar y tratar el cabello intensamente. Además de tener una amplia gama de colores fantasía, también los hay naturales para que se mantenga el color y el brillo entre tintes, lavado tras lavado. Están enriquecidas con velvet oil, por lo que hidrata, nutre, repara y aporta un brillo extraordinario.

Mascarilla color trends mask de Kosswell, 11,65€ KOSSWELL

Tratamientos nutritivos intensivos

Productos como las Ampollas rescate 1 minuto de Pantene ayudan a reparar la fibra capilar del calor constante y el daño producido en 6 meses. Además, su fórmula súper concentrada protege contra las agresiones externas. Es ideal utilizarla cuando el pelo necesita una inyección de salud y brillo.

Ampollas rescate 1 Minuto tratamiento intensivo de Pantene, 5,49 €. PANTENE

Huir del secador

Ahora que no tenemos que salir de casa, no hace falta que apliquemos calor para secar y moldear el cabello, así que podemos recurrir al secado al aire para que no se dañe.

Si aun así queremos peinarlo, lo mejor es recurrir a peinados sin calor que se asientan durante la noche, como estas ondas surferas que nos enseña Tar Mar desde su Instagram.