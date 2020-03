Casado afirma que la "distancia social" ayuda a frenar la epidemia y pide higiene y evitar salir de casa

Así lo ha explicado Casado al término de la reunión del Consejo Extraordinario del Gobierno en el que se ha aprobado, entre otras actuaciones, el cierre de los colegios, centros de educación infantil y universidades a partir del 16 de marzo y durante 15 días.

Durante su comparecencia, Verónica Casado ha explicado que tanto el Ministerio de Sanidad como todas las comunidades autónomas se están guiando a través del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades que ayer mismo decía en un artículo que una de las medidas más efectivas es la "distancia social" pero que hay que implementar esta medida "de manera temprana" para reducir la intensidad y extensión de la epidemia.

AL respecto, la consejera de Sanidad ha asegurado que si se contiene el incremento de la epidemia, el sistema sanitario "podrá dar respuesta a esta y otras enfermedades que hay que seguir atendiendo".

Otras de las recomendaciones enumeradas por la consejera Verónica Casado son el aislamiento de las personas sintomáticas, la suspensión de reuniones masivas y que conciten aglomeraciones de personas o el cierre de los colegios "aunque se sabe de la escasa transmisión de los niños".

"Se trata de que la sociedad entienda la gravedad de la situación, pero con mesura y templanza hay que tomar, de manera preventiva, estas recomendaciones para evitar un crecimiento desacerbado", ha subrayado Casado, quien ha precisado que en los hospitales de la Comunidad, las unidades "más vulnerables" están preparadas para absolver la demanda que pueda surgir, además de que ya se han elaborado planes de contingencia.

Asimismo, se ha formado a personal en la atención a pacientes con coronavirus además de que se está racionalizando y priorizando el uso del material en donde haya escasez.

Para Verónica Casado "es clave" trasladar un mensaje de la "importancia de la prevención", es necesario "el distanciamiento" de al menos un metro entre personas y salir de casa "lo menos posible", solo para necesidades farmacéuticas o de alimentación, además de que hay que tener en cuenta la higiene, la limpieza de manos con agua y con jabón.

Al respecto, la consejera de Sanidad ha insistido en que está asegurado el abastecimiento de alimentos y medicamentos, por lo que ha pedido a la ciudadanía que eviten las aglomeraciones en las superficies de alimentación y sobre el uso de mascarillas ha recordado que está desaconsejado e indicado únicamente para profesionales sanitarios y personas contaminadas por el virus.

"Prevenir no es alarmar, porque el pánico no es bueno, pero son medidas necesarias y solidarias", ha insistido la consejera de Sanidad, quien se ha dirigido a los jóvenes para decirles que no se cierran los colegios y se suspende la Universidad "para ir a las discotecas o a las aglomeraciones", actuaciones que hay que evitar.

La consejera de Sanidad de Castilla y León ha explicado que todos los días hay reuniones interterritoriales del Consejo de Sanidad y ha querido dar las gracias a todas las comunidades autónomas porque se está "avanzando en las medidas a tomar": "Europa está en contención reforzada" y con las medidas "pertinentes" será "menor" el impacto que habrá en la salud y la mortalidad.