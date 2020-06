Famosos como Edurne, Laura Escanes o Blas Cantó se suman a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa

El movimiento #YoMeQuedoEnCasa se ha propagado por Instagram y Twitter para concienciar a las personas que se queden en casa y evitar que se propague la enfermedad.

Muchos famosos se han posicionado en las redes sociales para que les tomen como ejemplo y así se reduzca el contagio. También se están compartiendo muchos planes que hacer en casa durante la cuarentena para así pasarla de la mejor forma posible, algunos sin necesidad de renunciar a nuestras relaciones sociales.

La Vecina Rubia ha sido una de las primeras en compartir la etiqueta #YoMeQuedoEnCasa: "Yo he decidido frenar mi actividad social porque #yoelijoserresponsable para #frenarlacurva. Frenar la actividad social no es dejar de ir a trabajar si no tienes teletrabajo, es dejar de tomarte las cañas de después. Frenar la actividad social es no viajar, no ir de compras, no salir de fiesta. No salir más allá de lo imprescindible. Es ser responsable. #yomequedoencasa", decía en Instagram.

Laura Escanes es otro rostro famoso que no se va a ver por las calles: "Estoy segura de que pronto podremos ir a tomar el sol, tomarnos algo en una terraza y ver jugar a los niños en los parques. Pero ahora no es el momento. Responsabilidad. Las recomendaciones oficiales son claras y todos podemos hacer algo, aunque sea un gesto pequeño. Si podemos teletrabajar, hagámoslo. Si podemos tener una reunión por videollamada, hagámoslo", decía por Instagram.

"Si podemos aplazar la cena de reencuentro con los amigos, hagámoslo. Si podemos quedarnos en casa viendo una peli, mejor. El cine puede esperar. No son vacaciones. Si puedes evitar viajar, no viajes. No serán semanas fáciles. La organización de cada familia tampoco lo será pero tenemos que ser responsables y mantener la calma. Debemos escuchar y hacer caso a las recomendaciones oficiales. #YoMeQuedoEnCasa", terminada de decir en la publicación.

Edurne también se ha sumado a la iniciativa. "Chicos, tened mucho cuidado.... solo salid de casa para lo imprescindible y, seguro que, entre todos, conseguimos que se pase lo más rápido posible. #YoMeQuedoEnCasa", decía desde Twitter.

Chicos, tened mucho cuidado.... solo salid de casa para lo imprescindible y, seguro que, entre todos, conseguimos que se pase lo más rápido posible.



🧡🧡🧡#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/hSuIdWIsbS — Edurne (@Edurnity) March 12, 2020

Para animar a las personas a no salir, muchos artistas se han juntado para crear el festival #YoMeQuedoEnCasa, donde darán conciertos desde sus hogares en directo retransmitiéndolo todo vía online los días 13, 14 y 15 de marzo.

Pues #YoMeQuedoEnCasa y el sábado a la 21:30 hago un concierto dentro de este pedazo de festival.

Orgullo de compañeros de oficio, abrazo! pic.twitter.com/GYQHaT5crc — Funambulista (@esfunambulista) March 13, 2020

El cantante Loquillo enseña su plan para el fin de semana que se va a pasar en casa sin salir para animar así a sus fans a que se unan a la causa.

Blas Cantó publicaba en Instagram una foto en las stories invitando a aprovechar esta cuarentena para hacer introspección, conocerse mejor a uno mismo y empezar a cuidarse más allá de las medidas sanitarias recomendadas por los médicos.

Blas Cantó sobre el #Yomequedoencasa en Instagram. @blascanto_es / INSTAGRAM

Pese a que Violeta Mangriñán no ha dado buenos consejos de salud en el pasado, esta vez ha acertado diciendo que tengamos sentido común, que tengamos el mínimo contacto social posible, nos quedemos en casa y salgamos para lo estrictamente necesario.

También dice que hay planes geniales en casa como cuidar de nuestros animalillos, entrenar, ver esa peli de Netflix que nunca vemos por falta de tiempo, para leer, ordenar...