Coronavirus.- Puig promet una solució "raonable" i consensuada per a celebrar Falles i Magdalena el 2020

Açò sí, ha remarcat que "és prou difícil la mobilitat de les festes tal com estan plantejades", atés que el calendari laboral de 2020 ja està fixat. "Dins del que ja hi ha en l'àmbit festiu es podria encaixar, però no vaig a especular", ha subratllat a preguntes dels periodistes.

Puig ha assegurat que el Consell col·laborarà amb l'Ajuntament de València per a resoldre el problema dels artistes fallers en tindre la majoria de monuments plantats en el carrer, doncs "estratègicament, són una part fonamental de les Falles". També ha indicat que el calendari laboral "no se'n va a alterar" perquè pares i professors ja saben que la setmana vinent és no lectiva.

Així ho ha afirmat després d'una primera valoració amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), UGT-PV i CCOO PV en el Palau de la Generalitat. Amb 76 persones afectades i 21 hospitalitzades pel Covid-10 a la Comunitat Valenciana, Puig ha ressaltat que "la contenció està resultant eficaç, sense per descomptat cap tipus de triomfalisme".

"ANEM A GUANYAR AQUESTA BATALLA"

"Estic absolutament convençut que anem a guanyar aquesta batalla, però ho hem de fer junts", ha reivindicat, destacant la col·laboració de sindicats i patronal després de les decisions preses pel Ministeri de Sanitat sobre la base de criteris tècnics. Puig compareix aquest dijous en Les Corts per a desgranar les mesures immediates pel coronavirus, sobre la base de les adoptades pel Govern i la UE.

De moment, ha cridat a fer causa comuna per a "atallar la sagnia enorme" que suposarà la crisi sanitària a nivell econòmic i social. S'ha mostrat "molt preocupat" per l'ocupació i el turisme i ha recordat que un estudi del 2009 va xifrar l'impacte en 700 milions d'euros. La Conselleria d'Hisenda encarregarà un nou càlcul a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

Més enllà de les festes, el cap del Consell ha defès un canvi en la política europea: "Europa ara sí o sí ha d'actuar, amb mesures de flexibilitat i un recursos per al manteniment de l'ocupació i les infraestructures i per a acabar amb la recessió".

PATRONAL I SINDICATS

Tant els sindicats com la patronal han coincidit amb aquesta visió. Salvador Navarro (CEV) ha advertit de les pèrdues per al turisme, l'hoteleria i el comerç juntament amb altres sectors més sensibles per al coronavirus, per la qual cosa ha reclamat major liquiditat des de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la Societat de Garantia Recíproca (Afín SGR).

La patronal llança una bateria de mesures com una guia interna d'actuació per a treballadors amb símptomes, aclarir procediments, plans de contingència, bonificacions per a contractació temporal o considerar com a hora extraordinària el temps dedicat a solucionar problemes de desproveïment. A nivell sanitari, facilitar al sistema públic recursos privats per a realitzar proves gratuïtes a treballadores amb símptomes.

En clau fiscal i financera, la CEV proposa suprimir pujades d'impostos, ajornar pagaments sense recàrrecs, facilitar línies de crèdit, ajudes específiques per a empreses afectades i per a fomentar el teletreball i actualitzar pagaments pendents. I, sobretot, "no caure en alarmisme ni derrotisme" que desestabilitzen l'economia i generen problemes de proveïment.

Per part dels sindicats, Arturo León (CCOO PV) ha cridat a la serenitat i solidaritat de la Unió Europea per a compensar la caiguda de producció, a més de línies de crèdit i mesures addicionals per a frenar l'atur. Ismael Sáez (UGT-PV) ha defès que és una situació conjuntural que requereix d'unitat i accions decidides per a "salvar el teixit productiu".