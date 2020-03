Thaderconsumo informa de las vías a las que acudir en caso de cancelación de viaje por Covid-19

Algunas compañías, como British Airways, ha señalado que eliminará el recargo que normalmente cobra a los clientes por cambiar la fecha de sus vuelos, a fin de ofrecer "confianza" a quienes reserven en las próximas dos semanas y atenderá a los afectados por las cancelaciones analizando sus opciones de viaje, lo que incluye reservar con otras compañías cuando sea posible, un reembolso o reservar con BA para viajar en otra fecha más adelante.

Pese a estas supuestas facilidades que ofrecen las aerolíneas, desde Thaderconsumo se remiten a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA):Lo primero que deben saber los pasajeros afectados es que tienen derecho a la información, de asistencia y de reembolso o transporte alternativo; y en caso de no recibir respuesta, o ésta no ser satisfactoria puede presentar una reclamación ante AESA sin coste alguno.

Pero la cancelación de los vuelos por parte de las compañías aérea debido a la declaración de la emergencia sanitaria mundial por la expansión del coronavirus se considera una circunstancia extraordinaria, y por ello, tal como recoge el Reglamento europeo 261/2004 sobre Derechos de los Pasajeros, no hay derecho a compensación económica.Por ello, en este caso de cancelación, la ciudadanía tiene derecho a entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.

En asistencia, comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento, así como al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

Además del reembolso o a transporte alternativo hasta el destino final, donde la compañía debe ofrecer tres alternativas. En caso de que la compañía no cumpla con sus obligaciones y considera que no se han respetado sus derechos debe reclamar a la compañía, y en caso de no recibir respuesta, o ésta no ser satisfactoria puede presentar una reclamación ante AESA sin coste alguno.

La web de AESA es '