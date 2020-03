Pilar Rubio se resbala bailando en 'El hormiguero': "Me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo"

Como todos los días de emisión de El hormiguero, en los primeros momentos del espacio de Antena 3, Pablo Motos, Jorge Ventosa, Marron y los colaboradores que participarán ese día en el programa realizan un baile al ritmo del tema September, de Earth, Wind & Fire.

Este lunes, Pilar Rubio les acompañó en los primeros pasos, pero un resbalón producido por el calzado que llevaba (zapatos rosas con unos elevados tacones) provocó que la colaboradora, embarazada de varios meses, se fuera al suelo.

Caída de Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Inmediatamente todos se preocuparon por su estado, y Rubio les tranquilizó afirmando que "me he resbalado, qué le voy a hacer... me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo".

Tras la entrevista de Motos al invitado del día, Leo Harlem, el presentador dio paso a la sección de moda de Rubio, donde les mostró las últimas tendencias como las camisas de hombre extra anchas: "Un look súperabarato", señaló antes de volver a bailar con Girls just want to have fun, de Cyndi Lauper, esta vez, sin caída.

.@PilarRubio_ nos demuestra que la moda de los 80 vuelve a ser tendencia #LeoHarlemEHpic.twitter.com/KQEDU14qpb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2020

La madrileña también llevaba el pelo ondulado y afro "como el de Zendaya, que es muy versátil"; y presentó unos bolsos de muñeca: "La moda es muy exagerada. O todo es muy ancho o muy pequeño. Esto lo ha sacado Prada y es la religión", comentó.