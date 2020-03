Ciudadanos se ve obligado a abandonar la marcha del 8M entre empujones y momentos de tensión

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, junto con otros miembros del partido naranja, entre los que se encontraban Edmundo Bal, César Zafra, Marcos de Quintos, Marta Rivera, Sara Jiménez o Miguel Gutiérrez han abandonado la manifestación en Madrid que conmemora el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que abandonasen la marcha.

En ese momento, la Policía Nacional ha recomendado a los miembros de Ciudadanos que, por seguridad, se marchasen de la manifestación. De este modo, a la altura de la Plaza de Neptuno y al grito de "fuera fascistas de nuestros barrios", manifestantes han empezado a empujar a los representes del partido naranja consiguiendo, finalmente, que Ciudadanos abandonase la manifestación del 8M.

Anteriormente, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la portavoz de Ciudadanos en el Senado y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, habían coincidido en reclamar un "feminismo plural e inclusivo" con motivo de su asistencia a la manifestación del 8 de marzo en Madrid, mientras eran increpadas al grito de "¡Fuera, fuera!".

Así, en declaraciones a los medios, Villacís ha afirmado que, "en nuestro modelo de feminismo, caben todas" mientras que en el modelo de quienes les increpan "solo caben ellas". "El feminismo es reivindicar respeto y lo peor es caer en el sectarismo, tratar de excluir", ha enfatizado, para reiterar que apuesta por "un feminismo transversal".

Sobre los abucheos, ha defendido que "el 8M no es esto" y sobre la ausencia de Inés Arrimadas ha indicado que "las manifestaciones no son lo más indicado cuando una está embarazada". "Los sectarios aprovechan cualquier ocasión y a mí me increparon cuando estaba embarazada de 7 meses".

"Lo siento si hay gente que no les gusta que estemos pero yo soy vicealcaldesa porque muchos madrileños confiaron en mi. Y ahora estamos votando a la que será al primera presidenta de Cs, una mujer que va a ser la primera candidata del Congreso, la única mujer entre los posibles candidatos", ha reseñado en alusión a Inés Arrimadas.

Villacís ha dejado claro que no puede "aceptar que no me digan que el feminismo no es mi causa, soy madre de 3 hijos y llevo toda la vida conciliando y saltando obstáculos", y ha alertado de que le "parece de lo menos inteligente posible porque el feminismo solo avanza cuando nos unimos, hay gente que quiere patrimonializar esto".

Por su parte, Roldán ha hecho un llamamiento "un feminismo que sume y no divida" y que sea "abierto, inclusivo, liberal, que no expulse a nadie, por encima de las banderas, que reconozca lo que hemos avanzado pero también consciente de lo recorrido por encima de las ideologías". En este punto, ha lamentado que "la violencia machista es la máxima expresión por la desigualdad"

Mientras hacían estas declaraciones, algunas asistentes a la marcha increpaban a la formación política al grito de "alerta feminista fuera fascistas" a lo que desde Ciudadanos han replicado "el feminismo es de todas".

Tres jóvenes han intentado impedir que Cs avanzara

Previamente, al inicio de la manifestación, la cabecera de Cs ha logrado sortear a tres jóvenes que se habían sentado delante de la pancarta de la formación naranja para impedir que iniciara su recorrido, tomando las riendas la vicealcaldesa de Madrid ha decidido levantar el cartel y saltar por encima de las chicas.

El incidente se ha producido cuando tres jóvenes se han plantado delante de la cabecera naranja, donde se encontraban varias dirigentes de Cs, entre ellas Villacís, la consejera Marta Rivera y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, entre otras.

Tras observar la situación, Villacís y De la Cruz se han ofrecido a ayudar a las jóvenes a levantarse por si se hubieran caído y tras su rechazo, Villacís ha planteado pasar por encima para seguir con la marcha.

"Pues nada, levantamos esto y pasamos", ha dicho Villacís logrando que la cabecera pudiera avanzar. Pero lo han hecho bajo insultos de algunos manifestantes, que les han increpado al grito de "floreros" y fuera", a lo que ellos han respondido con "dentro" y "libertad".

Poco antes del inicio, Villacís ha asegurado que el año pasado ya avisaron de que volverían a estar, ya que las mujeres de Cs representan a muchas mujeres porque son "madres, políticas y concilian".

"Creemos que no solo clamamos por el feminismo. No vamos a aceptar que nadie nos diga dónde vamos a estar", ha reseñado recalcando que el feminismosolo avanzará si nos unimos todos y criticando que haya gente que lo quiera patrimonializar.