Toñi Moreno se sincera sobre su reciente maternidad: "No te sientes bien, la depresión posparto es así"

Ahora tienen mucho más sentido las declaraciones que hizo en su regreso esta semana al plató de Mujeres y Hombres y Viceversay en las que Toñi Moreno aseguraba que se quería centrar en hacer deporte como primer objetivo después de ser madre el pasado enero.

Incluso se puede entender el nuevo cambio de look,con un flequillo más pronunciado. O la especial dedicatoria que le escribió a su hija Lola cuando cumplió su primer mes de vida. O la forma en la que enterneció a Instagram compartiendo un momento juntas durante un paseo. O, básicamente, las últimas semanas de la presentadora, porque acaba de reconocer que no ha estado bien.

Y es que la catalana, aunque criada en la provincia de Cádiz, ha sufrido depresión posparto y ha querido sincerarse completamente sobre lo que ha significado para ella, que ya había dicho en más de una ocasión que convertirse en madre era uno de los objetivos más importantes de sus 46 años.

Lo ha hecho en su recién estrenado canal de MtMad, al que ha titulado Dos vidas, para que sus seguidores descubran de ella algo más que la cara amable y dicharrachera de ser presentadora y poder sincerarse abiertamente sobre los problemas de su día a día.

"Desde el primer momento lo he pasado fatal: yo he tenido todo lo que pone en Google [sobre depresión posparto]. Hay momentos en los que piensas para qué me he metido en esto", se ha confesado la periodista ante sus fans recién comenzado el vídeo.

"Cuando estaba con la niña me entró un miedo que se acabó traduciendo en una crisis de ansiedad. Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada", ha desvelado Moreno.

"Solo tenía ganas de llorar. Me pasé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. La depresión posparto es así", no ha dudado en afirmar la madre de Lola. "Llamé a una psicóloga para que me ayudara. No me sentía con fuerza para seguir yo sola. Y físicamente no estoy en mi mejor momento. La barriga me la vais a ver. No te sientes guapa, no te sientes bien", ha terminado revelando.