Toñi Moreno celebra el primer mes de su hija con una dedicatoria muy tierna en Instagram

Como toda madre tras dar a luz, sobre todo siendo primeriza, Toñi Moreno está en el séptimo cielo volcándose en cuerpo y alma con la niña.

Hace un mes la pequeña Lola llegaba a este mundo, y su madre ha querido compartir esta ocasión tan especial a través de una publicación de Instagram.

"Hoy hace un mes que llegaste a mi vida para cambiarla por completo. Me has enseñado que el AMOR es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada (no sé si hago bien, pero me encanta que durmamos juntas ) ... y que el tiempo ahora no es oro, es VIDA", escribía la presentadora.

También ha querido contar como la llegada de su hija le ha cambiado la vida: "Hoy hace justo un mes que volcaste todas mis prioridades, y te convertiste en la única. Gracias por elegirme, mi amor, como tú mamá".

Con unas bonitas palabras Toñi ha querido compartir lo orgullosa que se siente de ser madre, aunque considera que esa palabra todavía le queda un poco grande. "Espero aprender a tu lado. Te amo. Con todo mi ser. Te amo", a finalizado.