Toñi Moreno desvela cuál es su primer objetivo después de ser mamá

Ha cumplido lo que para ella era un objetivo vital: ser madre. Y ahora Toñi Moreno no puede parar de estar con su pequeña Lola, como demostró en el tierno y hermoso mensaje que le dedicó en Instagram por su primer mes. Pero claro, ahora también tiene que mirar por ella misma.

Acaba de regresar al trabajo tras su baja maternal y la catalana ya está al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa, e incluso le regaló un ramo de flores a Nagore Robles, quien la ha estado sustituyendo todos estos meses y con quien tiene una profunda amistad.

Y en esta vuelta, con energías renovadas y con cambio de look incluido, ha contado algunos de los nuevos y emocionantes proyectos que le esperan en esta etapa recién comenzada, pero no solo profesionales o que tengan que ver con su hija Lola (que nació el pasado 21 de enero), sino vitales y saludables.

Moreno ha revelado que va a tener su propio canal de Mtmad en el que irá desgranando su vida como madre y también secretos susceptibles de ser contados y a lo que va a añadir uno de esos propósitos que mucha gente se hace a primeros de año pero que ella, por sus circunstancias, ha tenido que posponer hasta ahora: hacer deporte.

Con su gracia y desparpajo habituales, la presentadora ha comentado que no ha hecho una vida muy saludable en ese sentido, así que su idea al hacerlo público es no poder abandonar a mitad del objetivo y que los seguidores incluso apoyen su causa y le den valor y ánimos para seguir adelante.

Toñi Moreno quiere que los espectadores y compañeros del programa sean testigos de su evolución y que se vea en directo día tras día cómo va poniéndose en forma para estar al cien por cien y poder dar, valga la redundancia, el cien por cien por Lola.

"Tengo 46 años, acabo de parir y no he hecho deporte en mi vida, por eso he pedido a los directores que me permitan en 15 días no sentarme en las escaleras [un clásico de las presentadoras del programa de Mediaset] porque tengo ciática", ha explicado.

La periodista, además, aún está afrontando ciertos cambios en su vida, puesto que desde que comenzase su baja, el 31 de diciembre, ha estado viviendo con su familia en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y su regreso a Madrid ha supuesto otro reto más sumado a la maternidad.