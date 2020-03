Toñi Moreno regresa a 'MyHyV' tras su baja maternal con cambio de 'look' incluido

La presentadora Toñi Moreno ha terminado su baja maternal tras dar a luz a la pequeña Lola, y se ha reincoporado este miércoles al plató de Mujeres y hombres y viceversa, que se emite a las 12:55 en Cuatro de lunes a viernes.

A modo de despedida, Moreno le ha entregado a Nagore Robles, su sustituta, un ramo de flores, y ambas se han abrazado emocionadas. "Por lo fácil que lo has hecho, por lo bien que has guardado el castillo y por lo que has demostrado" le decía la agradecida mamá primeriza.

Moreno ha aparecido con energías renovadas, pero también con una nueva imagen, ya que se ha hecho un cambio de look, cortándose el pelo. "¡Qué ganas tenía de veros, madre mía!", ha comentado con alegría.

Moreno ha querido retratar el momento en su Instagram, y junto a cuatro selfies con Nagore Robles, ha escrito "¡Arrancamos!". En la publicación, compañeras del grupo le han dejado comentarios alegrándose de su regreso, como Flora González López, presentadora de Cuatro al día. "Bienvenida de vuelta, compañera de flequillo", le ha escrito.