Notificadas 185 multas de tráfico tras las protestas de los olivareros en las autovías de la provincia

En su inmensa mayoría son multas de 200 euros, que se quedarán en 100 euros si hay pronto pago. Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha insistido a Europa Press en que las multas no son por el hecho de participar en una protesta sino que en su totalidad se corresponden con infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación.

Los motivos de las multas son variados, en su mayoría por circular a una velocidad inadecuada, por hacerlo en itinerarios no permitidos, por hablar por teléfono mientras conducían, por no llevar puestos los cinturones de seguridad, e incluso por no tener pasada la ITV, entre otras.

Del total de sanciones, 85 han sido impuestas por el Subsector de Tráfico, mientras que el resto lo han sido por agentes de la Guardia Civil que conformaban el dispositivo para garantizar el normal desarrollo de las protestas.

En los cortes de la A-4, A-44, A-32 y A-316 participaron, según cifras ofrecidas desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén, unas 9.500 personas y 2.000 vehículos agrarios. Pese a que los cortes estaban inicialmente pactados con la Subdelegación del Gobierno, no se respetaron por parte de los manifestantes ni los tiempos de corte ni la indicación expresa de que no se podían ocupar los dos sentidos.

A todo ello se sumó el corte no autorizado de la A-4 en La Carolina (Jaén) donde unas 500 personas tomaron la calzada y quemaron neumáticos para interrumpir la circulación por espacio de seis horas.

Por todo ello, la Guardia Civil está instruyendo las correspondientes diligencias judiciales. Por el momento, y según ha indicado en rueda de prensa el teniente coronel jefe de la Comandancia de Jaén, Francisco José Lozano, ya ha habido ocho personas detenidas y una treintena de investigadas por su presunta implicación en los altercados.

Además, Subdelegación está a la espera de que Guardia Civil finalice su trabajo para tramitar los expedientes administrativos contra los convocantes de la protesta que, según ha venido manteniendo la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, podrían ser sancionados por faltas leves al no haber cumplido los acuerdos de la resolución administrativa donde se establecía cómo llevar a cabo los cortes.

Respecto al corte no autorizado del pasado 25 de febrero, en la A-4, entre Santa Elena y La Carolina, Lozano ha apuntado que no ha habido detenciones ni investigados, aunque se está detrás de las personas que vaciaron la carga de un camión de verduras y hortalizas procedentes de Marruecos y al que también le pincharon cinco de sus ruedas.

El sector olivarero ha anunciado un mes de marzo "caliente" en cuanto a protestas por el bajo precios del aceite de oliva en origen. Por los pronto, tienen prevista una marcha a Madrid que sigue sin fecha y la suspensión de las salidas de camiones cisternas.