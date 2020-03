L'avís per vent finalitza aquest dimecres encara que demà tornarà a bufar de ponent amb ratxes de fins a 80 km/h

No obstant açò, demà tornarà a intensificar-se el vent de ponent, sobretot en la província de València, on hi haurà avís groc en l'interior per ratxes de vent de 80 km/h, segons Aemet.

Les ratxes màximes registrades aquesta matinada han registrat a Vinaròs els 80 km/h, a Fredes els 78 km/h, i a Vilafranca els 74km/h.

Així, aquesta jornada el cel registrarà intervals de núvols mitjans i alts en general, i amb nuvolositat baixa al matí en zones de l'interior i hi haurà predomini de cel poc nuvolós amb intervals de núvols mitjans i alts.

Les temperatures aniran en ascens, sobretot les mínimes, que pujaran de forma localment notable i aribaran als 26 graus a València, als 25 a Alacant i als 23 a Castelló.