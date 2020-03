Rodri, concursante de 'GH 17' y expareja de Bea Retamal, se somete a una cirugía y muestra cómo ha quedado su cara

Rodri Fuentes, exconcursante de GH 17, ha decidido someterse a una intervención quirúrgica. Su ausencia por redes sociales se debe a la decisión de pasar por el quirófano para realizarse una corticotomía, una técnica quirúrgica que se utiliza en odontología.

A pesar de no estar pasando por su mejor momento físico por las consecuencias de la operación, el exconcursante ha decido mostrar a sus más de 300.000 seguidores en Instagram la evolución de su operación. Moratones, dificultad para hablar o la cara hinchada son algunas de las consecuencias de esta práctica para conseguir una sonrisa perfecta.

“Estoy desaparecido porque mirad cómo estoy, cómo tengo el ojo, cómo estoy inflado. Antes de eso me voy a un fisio para que me hagan un drenaje linfático para ver si así de esa manera me baja la hinchazón, se me quitan los moretones'', explicaba a través de una historia de Instagram para no preocupar a sus fans.

'Story' de Rodri Fuertes. RODRI FUERTES PUCH / INSTAGRAM

El influencer y ex de Bea, actual concursante de Supervivientes 2020 ha querido explicar el proceso de su intervención y ha anunciado que ya le han quitado la mitad de los puntos.