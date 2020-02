El Gobierno reubica por todo el territorio español a los refugiados de Vallecas

Entre quince y treinta días. Ese fue el plazo que pactó el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, con el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para reubicar a todos los refugiados que desde principios de mes residen en el nuevo centro de emergencia temporal.

El pasado 6 de febrero, familias como la de Rómulo y Estela o la de Miguel y Andrea llegaron a Vallecas para estrenar los módulos prefabricados que el Ayuntamiento de Madrid había preparado en respuesta al colapso que sufrían (y sufren) los recursos del Estado en materia de asilo y refugio. "Uno le puede llamar suerte a la oportunidad de estar acá", decían entonces ambas familias que compartían techo. Ya han pasado 21 días de aquello y ninguno de ellos continúa allí.

El Gobierno central cumple con su promesa y en tiempo récord (nueve días) ha logrado reubicar por todo el territorio español a la veintena de familias –la mayoría de origen colombiano y venezonalo– para así ofrecer techo a otras nuevas. Así lo confirmó este jueves el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte: "Es una gran noticia que el Gobierno nacional esté haciendo su parte, principalmente para los propios solicitantes de asilo que pueden llegar pronto a alojamientos más estables y empezar a rehacer sus vidas", valoró el delegado.

Asturias, Murcia, Toledo, Ávila, Barcelona, Madrid o Castellón son algunas de las ubicaciones que ha escogido el Ministerio de Migraciones para que estas familias puedan echar raíces. Precisamente, en Castellón se encuentran, desde hace once días, los venezolanos Miguel y Andrea. "A los cinco días de llegar a Vallecas me llamaron para ofrecerme una nueva casa", relata la mujer y madre de dos hijos, a quien no le dio tiempo de asentarse en el módulo prefabricado. "Entonces me dijeron que tenía que estar en Castellón en tres días; me enviaron los pasajes y todo", continúa. Los cuatro miembros llegaron a la estación de tren al mediodía y "ahí nos estaba esperando una trabajadora social", relata. Ahora viven en un piso compartido con una pareja georgiana «que no habla español pero es tranquila y decente", apunta.

"Será nuestro piso por los próximos tres meses, porque luego pasaremos a la segunda fase donde nos darán una casa para nosotros solos", cuenta. De momento, los servicios sociales han dotado a la familia de tarjeta de transporte, ha escolarizado a los hijos y les abastecen a diario con comida. "Me siento agradecida, puedo cocinar lo que comemos y ahora tenemos un poco más de estabilidad emocional", apunta a este diario.

El centro de emergencia temporal sigue funcionando. Las camas que dejaron las primeras familias han sido ocupadas por otras nuevas, que ahora esperan la llamada de los servicios sociales para seguir con el proceso.

"Se está consiguiendo la rotación gracias al acuerdo con el Ministerio, y eso es fundamental. Un centro de estas características funciona si el Gobierno –en este caso el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –logra trasladar a los usuarios en el tiempo establecido", asegura Pepe Aniorte, que antes de inaugurar el centro defendía su funcionalidad temporal y rechazaba la idea de que pudiera convertirse en un poblado marginal.

"Hasta el momento podemos hablar del éxito del propio centro, tal y como lo ideó el Ayuntamiento, y del éxito de la colaboración que estamos consiguiendo en esta nueva etapa con el ministerio. No la hubo con la anterior ministra, que fracasó en su gestión de los solicitantes de asilo, pero sí la hay con el nuevo ministro, José Luis Escrivá", apunta el concejal de Ciudadanos quien "agradece a él y a su equipo el esfuerzo que están haciendo".

Por su parte, el Ministerio de Migraciones no ha querido hacer declaraciones ni informar del proceso de reubicación de los refugiados a este diario.

"Aliviar la presión" sobre Madrid

12 de diciembre. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid anuncian la construcción de un centro d emergencia temporal para acoger a los refugiados que duermen en las calles. El Gobierno regional se compromete a entregar al municipal 20 viviendas prefabricadas –las mismas que fueron cedidas a Sri Lanka en 2005–.

22 de enero. Primera reunión del alcalde José Luis Martínez-Almeida y el ministro de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, recién aterrizado en el Gobierno. Escrivá se comprometió a estudiar otros centros fuera de la comunidad de Madrid para reubicar a los refugiados y así «aliviar la presión» sobre la capital, y a revisar los que ya le ofreció el Ayuntamiento. El ministro acordó con Almeida un «calendario de colaboración» para atender a los solicitantes.

6 de febrero. Se inauguró el centro de emergencia temporal. Del 7 al 14 de febrero llegaron un total de 46 familias.

15 de febrero. Todas las familias que llegaron al centro en la primera tanda son reubicados por distintas ciudades de España. Ahora mismo están viviendo otras familias nuevas. Hay camas para un total de 290 personas.