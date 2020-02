Anabel Alonso será madre a los 55 años junto a la dramaturga Heidi Steinhardt, su pareja desde hace siete años

Desde hace siete años, Anabel Alonso sale con Heidi Steinhardt. El hermetismo de su relación y lo bien que la han llevado alejada de los medios queda patente en el hecho de que hasta 2017, cuando llevaban cuatro juntas, no se supo que la actriz tenía pareja. Y de hecho entonces no se sabía quién era. Pero ahora la noticia no es solo que ya sepamos quién ocupa el corazón de la humorista, sino también que ambas serán madres próximamente.

Empecemos conociendo a Steinhardt, que es quien dará a luz. Argentina de 42 años, Heidi también se dedica al mundo de las artes tanto desde arriba como desde debajo del escenario, puesto que es una dramaturga consagrada o, tal y como ella misma explica en su página web, una "artista escénica multidisciplinaria".

Sus estudios de Artes Combinadas los cursó en la Universidad de Buenos Aires, donde nació el 24 de julio de 1977, y los de interpretación los sacó adelante por dos vías: la escuela de Julio Chávez y en el teatro-estudio Patricia Hart.

Ha hecho tanto televisión, en la serie Plan V, como cine o teatro, teniendo actualmente su propio estudio de actores, La Brújula, en España, siendo tanto directora como maestra de actores. Ha trabajado en Costa Rica, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Cuba y, por supuesto, Europa. Por todo ello ha recibido numerosos premios y galardones.

Ha publicado obras como El trompo metálico y El inestimable hermano, las cuales también ha dirigido en Buenos Aires y Madrid, usualmente en el Teatro del Arte, las Naves del Matadero o el Teatro Bellas Artes.

En este último precisamente, en 2013, representando la obra Lastres, de Jorge Roelas, se conocieron Heidi Steinhardt y Anabel Alonso, asumiendo cada una su rol: la primera era la directora y la actriz de Amar es para siempre, la protagonista. El amor fue instantáneo.

La dinámica funcionó tan bien que tres años más tarde, en 2016, estrenaron El trompo metálico en el Teatro del Arte siguiendo el mismo esquema directora/protagonista. El éxito fue igual de bueno que una década atrás en Argentina, con la diferencia de que ahora la actriz principal era la pareja de la autora del libreto.

Desde que comenzasen su relación, la vida de ambas y, sobre todo, la de Heidi, transcurre entre Buenos Aires y Madrid. La argentina considera ambos países su casa: allí pasaron las Navidades y ha regresado a Madrid hace apenas una semana, lo que hace indicar que dará a luz en España.

Porque tal y como adelantan las fotografías de ¡Hola!, la barriguita de la dramaturga ya es más que incipiente y ambas están más que deseosas de que llegue el esperado día que cambie sus vidas para siempre, dado que sería el primer hijo para ambas.

Y es que ya hace tres años, cuando se hizo público su amor, la actriz de 7 vidas aseguró que se planteaba ser madre y que incluso estaba mirando trámites de adopción, pero que era un proceso demasiado extenso en el tiempo. "Hay que parar y centrarse únicamente en ello, y son entre 3 y 5 largos años, es muy complicado", afirmó.

Sin embargo, esta noticia ha cogido a la ya célebre Benigna Castro del vodevil de sobremesa de Antena 3 en uno de sus mejores momentos: su actividad en redes es de sobra conocida por los internautas y profesionalmente vive una segunda juventud tras su paso por programas como Tu cara me suena y Masterchef Celebrity.