Ayuso asegura que todos los protocolos están funcionando y que ahora "lo más peligroso es el miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que todos los protocolos para el Coronavirus están funcionado con total normalidad, que está "todo previsto" y que ahora "lo más peligroso es el miedo, más que el propio virus".

Así lo ha indicado Ayuso en una entrevista en 'Espejo Público' después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya confirmado un nuevo caso por coronavirus.

La dirigente madrileña prefiere que en lo relativo a esta cuestión informe una única persona para que aporte "información en coherencia", pero ha asegurado que los 200 casos negativos demuestran que los protocolos están funcionando con normalidad.

Ha destacado la responsabilidad del joven infectado que ayer recurrió a los servicios sanitarios y que ahora está en el Hospital Carlos III y el segundo en la Fundación Jiménez Díaz. "Quiero transmitir tranquilidad porque los protocolos están funcionando y está todo previsto. Hay que tener en cuenta que lo más peligros ahora es el miedo más que el propio virus que los síntomas son menores que los de una gripe", ha sostenido.

No obstante, ha indicado que cualquier persona que tenga alguno de los síntomas o que hayan estado en contacto con otros que hayan podido tener el virus, tienen a su disposición los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Sobre si cree que se deberían reforzar los controles en el aeropuerto, la dirigente autonómica ha explicado que trabajan "mano a mano" con el Ministerio de Sanidad, que por ahora no les ha trasladado esa necesidad. "Estamos trabajando y tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo", ha concluido.

Segundo contagio en Madrid

El coronavirus ha llegado a España tras los días de alerta que están viviendo en Italia donde más de 350 personas ya están contagiadas por el virus que se ha saldado con la vida de 11 personas en el país italiano. A la península llegaba por primera vez este martes a Madrid, con la noticia de un joven de 24 años que había viajado a Italia por motivos de trabajo. Este miércoles se ha confirmado también un segundo caso en la capital, en un hombre que ha dado positivo tras acudir con síntomas de gripe al hospital Jiménez Díaz.

En Canarias, la isla de Tenerife ha puesto en cuarentena a un millar de personas en un hotel de Adeje, establecimiento en el que pasó los últimos seis días el médico italiano que ha dado positivo por coronavirus. Los clientes que son mayoritariamente turismos, no pueden salir hasta que los servicios sanitarios no hayan terminado de hacerles pruebas y obtener los resultados definitivos, para saber si están contagiados o no.