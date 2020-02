Murga pide que se confíe en el equipo de profesionales de Osakidetza y lanza un mensaje de calma a la sociedad

Murga se ha reunido esta tarde en Madrid con responsables de otras comunidades autónomas para abordar de manera coordinada la prevención y actuación ante posibles casos de coronavirus, y ha reiterado la disposición del Departamento de Salud del Gobierno Vasco a seguir colaborando.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, en la reunión se han actualizado las zonas de transmisión de la enfermedad y se han adoptado recomendaciones que Euskadi ya había adelantado esta mañana: aquellas personas que viajen de zonas de riesgo de transmisión y que tengan síntomas, deben quedarse en casa y llamar al teléfono del Consejo Sanitario de Osakidetza (900 20 30 50). A través de ese teléfono se les informará de los siguientes pasos a dar.

No hay una recomendación específica para no viajar a zonas de riesgo. No obstante, la consejera ha insistido en que es preciso actuar con "sentido común" y que los desplazamientos que haga a estas zonas de riesgo sea los "estrictamente necesarios".

El Departamento de Salud y Osakidetza se mantienen vigilantes, analizando constantemente los datos disponibles hasta el momento y coordinados con el Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes y con la Comisión de Planes de Contingencia, este último, encargado de proponer los recursos humanos y medios materiales necesarios en cada OSI.

Euskadi cuenta desde el pasado mes de enero con un protocolo de actuación específico, elaborado en función de las recomendaciones internacionales y de las aportaciones del Consejo Asesor, que determina aspectos esenciales en el abordaje de esta enfermedad: definición del caso, circuito de notificación, estudio de contactos, medidas de aislamiento, hospitales de referencia, traslado de enfermos, análisis en laboratorios y medidas de protección para profesionales sanitarios.

Este protocolo está en permanente actualización, ya que se adapta cada vez que existen datos nuevos que se consideran que por su relevancia deben ser incorporados. Con tal fin, el Departamento de Salud mantiene una comunicación constante con el Ministerio de Salud.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

La ciudadanía, asimismo, tiene a su disposición la información necesaria en la página web del Departamento de Salud, en caso de que tenga dudas o sospeche de que haya podido contraer la enfermedad.

Se considera un caso sospechoso aquel que presente síntomas propios de una enfermedad respiratoria, como tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire, y que durante los 14 días previos haya viajado a alguna de las zonas de riesgo: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán o Italia (regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña, Piamonte).En tal caso, la recomendación es quedarse en casa y contactar con el Consejo Sanitario de Osakidetza, en el 900 20 30 50.

El Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que adoptar unas sencillas medidas pueden ayudar a prevenir un posible contagio: Limpiarse las manos con agua y jabón; Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo para retener las secreciones respiratorias; Usar preferentemente pañuelos desechables para sonarse los mocos y tirarlos nada más usarlos.