Estafan a los ancianos temerosos del coronavirus fingiendo ser sanitarios y entrando en sus casas para robarles

El coronavirus mantiene a Italia en jaque este lunes, donde las autoridades confirmaron el pasado sábado las dos primeras muertes a causa del brote y los fallecidos ascienden ya a siete. No obstante, el Covid-19 no solo amenaza la salud de los ciudadanos, sino que estafadores y ladrones han aprovechado la ocasión para timar y robar a ancianos haciéndose pasar por técnicos sanitarios.

Se trata de individuos que acuden a casas de ciudadanos de edad avanzada, donde se presentan como funcionarios del Servicio de Salud de Lombardía y fingen hacer controles relacionados con el coronavirus con el objetivo de apoderarse de dinero y objetos de valor. La alerta la han dado las autoridades policiales de Bérgamo, que citan "casos registrados en las regiones afectadas por la emergencia epidemiológica", según recoge el periódico italiano La Repubblica.

"Los timadores, mostrando identificadores falsos como funcionarios del Servicio de Salud (...), entran en las casas para apropiarse de dinero y otros objetos de valor", explican. La advertencia va dirigida especialmente a sensibilizar a los ancianos de las modalidades particulares de la estafa, con el objetivo de animarlos a denunciar al 112 cualquier circunstancia sospechosa.

También la Cruz Roja italiana ha alertado de la actividad delictiva de estos individuos y ha informado que la institución humanitaria no ha iniciado ninguna actividad puerta a puerta vinculada al coronavirus.

⚠️Attenzione👉Diversi comitati locali ci segnalano una truffa telefonica su finti volontari della #CroceRossa che propongono test domiciliari sul #Coronavirus. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione. pic.twitter.com/ZORqrOvBqk — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) February 24, 2020

"Tales actividades no tienen nada que ver con la Cruz Roja y los individuos que las llevan a cabo, aunque con acreditación, no pertenecen a nuestra asociación y tienen el único objetivo de entrar de manera ilegítima en los domicilios, con la intención de robar. Se ruego, por tanto, en el caso de recibir una visita, no permitir el acceso a la vivienda a estos individuos y contactar inmediatamente con las fuerzas del orden", recomienda la organización.

La Jefatura de Policía de Mantova también ha avisado de la existencia de estos grupos de ladrones, que solicitan el acceso al domicilio con la excusa de desinfectar la vivienda o hacer test gratuitos del coronavirus a los ciudadanos. Las autoridades han advertido de que se presentan vestidos de paramédicos y roban objetos de valor o incluso piden dinero en billetes con el pretexto de que pueden transmitir fácilmente el virus.