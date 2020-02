Varios famosos se solidarizan con el niño que llora desconsolado por el bullying: "Eres más fuerte de lo que crees"

La conmoción que ha causado el caso de Quaden Bayles ha llegado hasta los más famosos que han decido mandar un mensaje de ánimo y apoyo al niño de 9 años víctima de bullying.

Actores como Hugh Jackman o Jeffrey Dean Morgan han compartido vídeos en sus redes sociales dedicados al niño australiano que nació con acondroplasia, una forma de enanismo, y que sale todos los días llorando de la escuela por el acoso constante que recibe de sus compañeros.

"Pase lo que pase tienes un amigo en mí", dice el protagonista de 'Lobezno' en el vídeo compartido en solidaridad con el pequeño, al que le asegura que es "más fuerte de lo que crees, amigo". El actor australiano ha querido aprovechar y lanzar un mensaje a todos sus seguidores para concienciar de la necesidad de ser amables con los demás. "El acoso no está bien, punto", ha denunciado.

El actor de 'The Walking Dead', Jeffrey Dean Morgan, se ha unido a los mensajes de apoyo que han inundado las redes con el hashtag #WeStandWithQuaden para tender una mano al niño y asegurarle que "tienes amigos, incluido yo. Soy tu amigo. Todavía no me has conocido, pero veremos si podemos cambiar eso". Ha querido dejarle claro que no está solo y que tiene el apoyo de muchísima agente que le respalda. "Necesitas saber eso. Todo mejorará", ha declarado.

El cómico estadounidense Brad Williams que sufre de la misma enfermedad, ha conseguido recaudar más de 200.000 dólares destinados a Bayles y a su madre para que puedan ir a Disneylandia en California (EE UU). "Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sufrido acoso en su vida y le hayan dicho que no es suficientemente bueno", ha dicho Williams en la página que creó para recaudar fondos. "Mostrémosle a Quaden y a los demás que hay bondad en el mundo y que son dignos de ella", ha pedido.

Deportistas, políticos, actores, cantantes, comediantes... son muchos los famosos que han querido denunciar el acoso escolar en sus cuentas personales tras haber visto el desgarrador vídeo que compartió su madre para denunciar el bullying que hacía que su hijo saliera del colegio todos los días desconsolado.