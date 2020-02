La declaración de amor de Rocío Carrasco a su marido: "Volvería a repetir mi vida con Fidel Albiac"

Nada, solo amor. Y eso es más que suficiente. No hay ningún arrepentimiento. Si empezara mañana, volvería a incidir en las mismas coincidencias para estar con él. Rocío Carrasco sigue enamorada de su marido, Fidel Albiac, y así lo ha hecho saber con las hermosas palabras que le ha dedicado.

La hija de Rocío Jurado, quizá un poco harta de todas las habladurías y de que los titulares se los lleve su exmarido, Antonio David Flores, y la nueva esposa de este (que además le acaban de ganar un nuevo juicio), ya no se esconde y se aleja de ese enmudecimiento en el que se encontraba para cada vez más, dejarse ver y escuchar.

Ahora mismo, de hecho, está continuamente delante de los flashes y las cámaras para promocionar el musical basado en La Más Grande, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, que ha cocreado junto a su marido y que protagoniza la cantante Anabel Dueñas.

En una reciente entrevista en el programa La mañana de Andalucía, Rocío Carrasco repasó no solo su vida, sino también rememoró los logros de su progenitora, llegando a emocionarse mientras la recordaba.

"La he tenido siempre igual de presente y la he sentido siempre a mi lado. Ella siempre está conmigo. Todos los días la necesito al cien por cien", afirmaba a la periodista Norma Wassaul la madre de Rocío Flores Carrasco justo antes de someterse a un cuestionario que suelen hacer a todos sus invitados.

En este, Rocío Carrasco no dudó a la hora de responder preguntas de índole más personal y, sobre todo, más amorosa. En un momento dado, claro, tocó el tema de cómo ha sido trabajar con su esposo codo con codo, y ella no pudo reprimir su alegría de estar con el hombre al que ama.

"Ha sido facilísimo. De hecho, yo volvería a repetir: me volvería a casar con él, volvería a conocerlo como lo conocí hace 20 años. Yo volvería a todo con Fidel", afirmó la empresaria, que aseguró además que se han tomado tan a pecho el musical que no han podido ni disfrutarlo porque no paran quietos.

"No me siento ni un momento. Voy y busco a Fidel como las locas para decirle: '¿Has visto esto, gordo?'", comentaba entre risas la anécdota. Risas que se apagaron cuando tocó hablar de su hija.

Con mucha tranquilidad, Rocío Carrasco prefirió no decir apenas nada sobre Rocío Flores -que ahora está en Supervivientes- y limitarse a un "hay heridas que no cierran", aunque dejó claro que aún tiene mucho que decir. "Todavía no me he despachado a gusto", finalizó.