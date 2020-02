Antonio David, "muy feliz" de que su esposa, Olga Moreno, ganara en los tribunales a Rocío Carrasco

No hay quien le borre la sonrisa de la cara porque, de hecho, todo marcha viento en popa y a toda vela.Antonio David Flores acaba de ver cómo su esposa, Olga Moreno, le ha ganado en los tribunales a su exmujer, Rocío Carrasco, y además esta última tendrá que pagar los costes del juicio.

Esto, claro, sin contar que no le importa en absoluto lo que, según la hija de Rocío Jurado, podría decir si no quisiera callarse. "Que no hable no significa que el que calla otorga", fueron las polémicas declaraciones de la primogénita de La más grande el pasado viernes.

Porque Antonio David está ahora mismo en una posición muy cómoda: tiene un trabajo que le gusta como tertuliano en Mediaset y con el que va solventando sus deudas, los jueces le están dando la razón en su larga batalla judicial contra su ex y su relación con sus hijos, en especial su hija, Rocío Flores, está mejor que nunca.

Precisamente esa ha sido una de las preguntas que le han hecho los periodistas que esperaban su llegada al hotel en el que pasó la noche en Madrid. "¿Es cierto que ha habido un acercamiento entre madre e hija del que tú no eras consciente?", preguntaba incisivamente el paparazzis.

"No, no. Eso es totalmente falso", respondía tajante el ex Guardia Civil, que no contestaba y hacía oídos sordos, sin embargo, al porqué, en todo caso, esta noticia había trascendido a los medios.

Sea como fuere, Antonio David está muy contento de que su hija vaya por fin a Supervivientesy no le importa en absoluto el hecho de que Rocío Carrasco haya roto su silencio durante la rueda de prensa que tuvo lugar con motivo de la presentación del musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, dedicado, como su nombre indica, a su madre.

Porque Antonio David, al verse rodeado de periodistas, solo pudo responder varias veces "gracias" por las enhorabuenas que le daban porque su mujer ganase el juicio, algo que a él le hacía "muy feliz".

Y eso que en Sálvame él se mostró contrariado por las declaraciones de Rocío Carrasco, que, además, dijo ir solventando sus problemas familiares "poco a poco", lo que daba a entender que se refería a su hija Rocío Flores.

"Para mí es una situación complicada porque para mí estas declaraciones son una provocación en toda regla. Como bien sabes, yo dije que mi hija me había pedido que no hablara de su madre, que pisara el freno y lo voy a hacer aunque ahora mismo tengo la tensión alta", comentó el empresario en el programa de Telecinco.

"Ya que Rocío Carrasco se enfrenta a la prensa, ya que ha sido una maniobra estupenda de promoción de su espectáculo, del museo, ¿ahora es el momento del que calla, otorga? ¿O no otorga? ¿Qué hacemos?", se preguntaba Antonio David.

"Si ella habla, que hable con la verdad", retaba a su exesposa. "Y paso, porque mi hija me lo ha pedido y porque estoy muy quemado. Rocío Carrasco habla. Y lo hace a través de compañeros. Y lo hace aquí. Y lo hace en otros platós. Es falso que ella no hable", sentenció.