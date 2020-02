Alessandro Lequio, sobre Rocío Flores y Alejandro Reyes: "No saben comer, parece que salen de una aldea"

El fichaje de Rocío Flores y Alejandro Reyes para Supervivientes 2020 ha generado interés debido a sus polémicas situaciones familiares. Flores es hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, la prensa española seguirá muy de cerca su concurso, debido a la mala relación que mantiene con su madre.

La historia de Reyes está marcada por la dudosa paternidad de Pepe Navarro. La familia está involucrada en varios procesos judiciales para decretar si el hijo de Ivonne Reyes es hijo de Navarro o no. Alejandro reconoce que ha aceptado el reto de Mediaset para labrarse un nombre propio en televisión.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han visionado las primeras imágenes de los dos jóvenes como concursantes de Supervivientes y las primeras horas compartidas con sus compañeros. Alessandro Lequio ha explicado que tanto Rocío Flores como Alejandro Reyes "comen fatal".

"No saben comer, parece que salen de una aldea. Estos niños no salen de una aldea, salen de un colegio de la Moraleja", ha comentado enfadado el aristócrata. Algunos colaboradores han apuntado que los modales en una mesa no se deben a la proveniencia económica, sino a las enseñanzas adquiridas en casa.

Otro colaborador ha añadido que el interés de estos dos jóvenes como concursantes de Supervivientes 2020 se debe a sus riñas familiares, a lo que Ana Rosa Quintana ha comentado no estar de acuerdo.

"A mi me interesa la evolución de Rocío Flores, que está naciendo como personaje de televisión", ha explicado la presentadora, "y ha sorprendido gratamente", han apuntado otros colaboradores.