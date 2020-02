Unos 31.000 edificios comunitarios de la Región tendrán adaptar sus antenas de televisión antes de que finalice junio

Esta adaptación para recibir las nuevas frecuencias se tendrá que hacer antes de que finalice junio. No obstante, no se perderán canales de televisión, ya que la oferta televisiva se mantendrá, y todos los televisores y decodificadores continuarán siendo válidos, no siendo necesaria la compra de ningún aparato.

Así lo ha adelantado este jueves en rueda de prensa el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antonio Fernández-Paniagua, que ha presentado las actuaciones previstas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, en relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital.

Estas actuaciones afectan a la Región de Murcia, más concretamente serán los municipios de la zona sur de la Comunidad los que tengan que resintonizar los receptores, un total de 27, entre los que se encuentra la capital.

En concreto, son los municipios de Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión, Santomera y Los Alcázares.

En otros 18 municipios de la Comunidad no se tendrán que adaptar las antenas colectivas en los edificios, aunque sí tendrán que resintonizar con el mando a distancia sus televisores con el mando a distancia a finales de junio, cuando acabe el proceso de adaptación.

Este cambio de frecuencias se produce por el mandato europeo para liberar el Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz. La ciudadanía puede informarse en '