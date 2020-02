Feijóo descarta un pacto con Vox y no cree que vayan a tener representación en la Xunta: "No es bueno para los gallegos"

Alberto Nuñez Feijóo cierra la puerta a un pacto con Vox. "Aquí no conocemos a sus dirigentes, pero cuando vienen los líderes nacionales dicen que su objetivo es echar a Feijoo de la Xunta, y en eso Vox, Podemos y los independentistas coinciden", sentenció el presidente gallego. En ese sentido, se aventuró a pronosticar que no entrarán en el Parlamento autonómico. "No es posible ese pacto, no tengo ningún interés ni compromiso de pactar con Vox, y no lo haré porque no creo que ese pacto sea bueno para los gallegos y porque no van a tener representación parlamentaria. No le demos categoría a un partido que está en contra de Galicia", sostuvo el popular.

En una entrevista en TVE, Feijóo afeó a la formación de Abascal que le compare con Torra. Cree que esas palabras son "una falta de respeto a los gallegos", y aseguró que si recibe una llamada de Pedro Sánchez "voy, porque es mi presidente y es mi obligación". Asimismo, le contestaría por carta "en castellano" llegado el caso porque es "nuestro idioma común".

También se refirió el candidato a su negativa a la coalición con Ciudadanos. Expresó que si la portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, "hubiera sido presidenta de la Generalitat" catalana "tres legislaturas" seguidas "contestaría" a la oferta de coalición "de la misma forma" que él.

"Todas aquellas cosas que vienen a sumar son positivas, pero hay que hacerla en la proporcionalidad de lo que sumamos", esgrimió el presidente gallego, que al mismo tiempo recordó a la portavoz de Cs sus tres mayorías absolutas consecutivas en Galicia.

En este contexto, Feijóo incidió en ofrecer a Arrimadas un hueco para que dirigentes de su partido se integren en las listas del PP gallego. "Tienen las puertas abiertas de nuestro partido. Estamos dispuestos", señaló el barón del PP. A su juicio, esta unión entre PP y Cs "sería bueno para España" no solo para las elecciones autonómicas, sino que se trata de una fórmula que podría continuar "en el tiempo" y trasladarse incluso al ámbito nacional.