Belén Esteban reaparece en 'Sálvame' tras la muerte de Fran Álvarez: "Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar"

Belén Esteban ha regresado este miércoles a Sálvame tras alejarse del foco mediático por la muerte repentina de su exmarido, Fran Álvarez. La tertuliana le prometió a la familia del camarero que se mantendría al margen para no hacer de su fallecimiento un espectáculo: "He hecho lo que tenía que hacer", ha dicho.

Álvarez falleció el pasado 9 de febrero, a la edad de 43 años, al no ganar la batalla contra las adicciones. Desde que ocurriera el trágico suceso, Esteban se ausentó de su puesto de trabajo y sus únicas y contadas apariciones fueron a través de sus redes sociales. Este miércoles la revista Lecturas anunciaba su regreso a Sálvame, donde la colaboradora no ha querido pronunciarse.

"Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar", le ha asegurado a Carlota Corredera, quien ha insistido en preguntarle sobre el tema. "Lo único que quiero decir es que, por respeto tanto a él como a su familia, ni se me ha pasado por la cabeza decir absolutamente nada", ha apuntado la de Paracuellos.

"Solamente quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, pero especialmente se lo quiero mandar a su madre, Maruja", ha añadido la madrileña. Así, ha desvelado que durante este tiempo se ha negado a conceder las exclusivas que algunos medios le ofrecieron: "¡Qué poco me conocen!", ha exclamado, visiblemente molesta.

En este sentido, la tertuliana ha explicado por qué se niega a hablar sobre el tema: "Lo mínimo que diga lo van a utilizar y no es justo. Como tantas cosas, lo dejo pasar", ha aclarado. Además, ha contado que recibió numerosas críticas: "Que la gente venga a mi casa y me lleven la vida", se ha quejado.

Belén Esteban ha pasado unos días en Tenerife junto a Miguel Marcos, su marido, con quien ya tenía el viaje programado: "Está apoyándome, como siempre, pero también me da miedo decir algo de mi marido porque me van a decir: ‘¡Mírala!", ha opinado. Finalmente, muy indignada, ha criticado la actitud de la prensa, ya que unos reporteros abordaron a Marcos en la puerta de su casa.