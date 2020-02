Un total de 22 bandas y 2.000 mísocos participarán en el 134 CIBM 'Ciutat de València'

Este ha sido el resultado del sorteo de las 25 agrupaciones musicales inscritas inicialmente, que ha sido presidido por la concejala de Cultura, y del Comité Organizador del concurso, Gloria Tello, que ha deseado suerte a las formaciones y ha indicado a los asistentes las singularidades de este certamen, que es único porque "se volverá a superar la cifra de 2.000 músicos participantes, por su carácter anual y porque es el que posee más cantidad de dinero por premios y participación".

Tello ha avanzado que este año, además de los oficiales, habrá otros premios destinados a la puntuación más grande del certamen, a la mejor banda de la Comunidad Valenciana, a la mejor interpretación de la obra de libre elección de compositor de la Comunidad Valenciana, al mejor director y al mejor solista del certamen.

El CIBM Ciutat de València, "es mucho más que un magnífico encuentro musical internacional, ya que València se convierte en los días previos y, sobre todo, los días del concurso, en el epicentro musical del tan querido mundo de las sociedades musicales", ha aseverado.

Entre las diferentes secciones que ofrece el festival -honor, primera, segunda y tercera- estaban inscritas 25 Bandas, 11 de la Comunidad Valenciana, 9 del resto del territorio nacional y 5 extranjeras de Bélgica, Escocia, Hungría y Suiza. Tras el sorteo, las diferentes secciones tienen 11 bandas de la Comunidad Valenciana, 6 del resto del estado, de Albacete, Cuenca, Málaga, Pontevedra, Tarragona y Zamora, y las 5 del extranjero citadas anteriormente.

Para la sección Tercera, el orden de participación es: Unió Musical Centre Històric de València, Associació Musical Verge dels Prats de l'Aldea (Tarragona), Jeugdharmonie Kunst & Vreugd de Beveren (Bélgica), Sociedad Musical y Cultural San Blas de Teresa de Cofrentes (València), Asociación Cultural Banda de Música (Zamora) y Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület de Tolna (Hungría).

Para la sección Segunda: Dunbartonshire Concert Band de Glasgow (Escocia), Banda de Música Miraflores - Gibraljaire (Málaga), Asociación músico-cultural de Madrigueras (Albacete), Banda de Música Municipal de Valga (Pontevedra), Concertband Massmechelen (Bélgica) y Sociedad Musical La Lira Fontiguerense de la Font de la Figuera (València).

Para la sección Primera: Societat Musical L'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna (València), Centre Instructiu Musical de Mislata (València), Casino Musical de Godella (València), Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca) y Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach (Suiza).

Para la sección de Honor: Unió Musical de Benaguasil (València), Unió Musical de Torrent (València), Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol (València), Ateneu Musical i d'Ensenyança Banda Primitiva de Llíria (València) y Ateneo Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó (Castellón).

OBRAS OBLIGATORIAS

Durante el sorteo, se han entregado a las agrupaciones participantes las partituras de las obras obligadas. Estas partituras son 'Portaits of Spain' de Teo Aparicio-Barberán para la sección tercera, 'The Witcher' de Jordi Peiró para la segunda, 'De Cai' de Pascual Piqueras y 'Bookmarks from Japan - The Great Wave off Kanagawa / Hakone' de Julie Giroux, para la primera y 'Dionysiaques op. 62' de Florent Schmitt y 'La Venta de los Gatos' (Arreglos: Sergi Pastor) del maestro José Serrano para la de Honor.