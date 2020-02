Ábalos, sobre el posible delito por su reunión con la 2 de Maduro: “No voy a participar en un espectáculo”

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, está “muy tranquilo” a pesar de que este martes una juez vio "indicios serios de delito" sobre la denuncia que presentó el PP para que no se destruyan las citas de Aena sobre su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, algo sobre lo que ha rechazado volver a explicarse porque, ha dicho, “no voy a participar en un espectáculo”.

Ábalos se ha sumado con estas declaraciones en los pasillos del Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que este miércoles han ignorado en la sesión de control los intentos del PP de sacar de nuevo la reunión entre Ábalos y Rodríguez, más aún cuando este martes un juez observó “indicios racionales de delito” sobre la demanda en la que el PP pedía por vía judicial que se conserven las imágenes registradas del encuentro en Barajas.

“Estoy muy tranquilo con todo, es que no me interesa, me interesan otros temas, estoy tranquilo de que todo está correcto, se cumplieron todas las normas, no tengo ningún interés en participar en ningún espectáculo”, ha dicho Ábalos que, frente al incómodo tema de Venezuela, ha destacado que este miércoles ha podido hablar en el Congreso sobre la vivienda y el alquiler.

El PP reclamó este martes ante los tribunales que no se destruyan las citas que registraron el encuentro entre Ábalos y Rodríguez, una petición que una juez aceptó. Según la ley, Aena disponía de hasta 30 días para deshacerse de las cintas, algo que podría haber hecho ya a partir del día siguiente a la llegada de la número 2 de Nicolás Maduro al aeropuerto madrileño pero que no habría ocurrido todavía. Este jueves es 20 de febrero, el día en que se cumpliría el plazo máximo para hacerlo. El mismo Ábalos indicó este martes que ya podrían haberse destruido pero que no se hizo.