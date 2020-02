El machaque a Lydia Lozano en 'Sálvame' provoca indignación en las redes: "Eres grande y España lo sabe"

Lydia Lozano no pasa por su mejor etapa profesional. El colaborador de Sálvame Antonio Montero asegura que su compañera firmó durante 15 años los textos que otros hacían en una agencia de prensa, lo que ha indignado este martes a la tertuliana, quien vive un mes complicado en el espacio de Mediaset.

La periodista fue víctima de una encerrona a principios de febrero, cuando anunció que Rocío Flores y Rocío Carrasco habían retomado el contacto después de años sin hablarse. Sin embargo, esto nunca sucedió: Elsa Franco, hija de José María Franco (el antiguo chofer de Carrasco), había preparado unas pruebas falsas. La periodista mordió el anzuelo y, desde entonces, le llovieron las críticas.

Tanto es así que la colaboradora se ha convertido en las últimas semanas en la protagonista de Sálvame, donde no ha dado para disgustos: primero, el programa recopiló todos los errores que vivió desde sus inicios en televisión, después se la tachó de "personaje" y, ahora, Montero asegura que no es una buena profesional. Así, la presión ha podido con Lozano este martes.

La colaboradora explota: "Idos a la mierda"

El periodista ha asegurado que la colaboradora no contrastaba la información que recibía en la agencia: "Tu suerte fue que te dejaron firmar y que gracias a eso te llamaron de programas como Tómbola", le ha recriminado a la colaboradora, que ha respondido: "¿Qué yo no conozco a todos estos personajes? Mira… idos a la mierda", ha dicho antes de esparcir por el suelo recortables de sus entrevistas.

Lozano, entre lágrimas, ha criticado el machaque que está recibiendo: "Este desprestigio total, diciendo que yo no conozco a toda esa gente, ¿y quién hacía a todos estos personajes?", ha preguntado. Después, ha llamado a Montero "mala persona" y se ha marchado del plató. "No habéis puesto ni una llamada buena", le ha recriminado a sus compañeros, echando en falta su apoyo.

Asimismo, Lozano ha vuelto al plató, aunque sin poder contener el llanto: "¿Por qué me llamabais del Tomate para preguntarme con quién había cenado?", ha preguntado, a lo que ha añadido: "Son muchos años y este tío me está queriendo tirar por la borda", ha opinado sobre Montero. Además, ha avisado: "Si seguís hablando del tema, me voy", ha sentenciado.

Finalmente, Carlota Corredera se ha sincerado con su compañera: "Yo te creo", le ha dicho, y ha hecho una petición: "A los famosos que nos siguen, que también den sus testimonios. Si sabéis que Lydia está diciendo la verdad, que llaméis para apoyarla", ha pedido la presentadora.

El público apoya a la periodista

Lydia Lozano ha sido este martes en trending topic en Twitter, así como también lo han sido Antonio Montero y el hashtag "#yoveosalvame"; y todo por el revuelo que se ha producido en el plató con el disgusto de la periodista. Así, a lo largo de la tarde se han publicado varios mensajes de apoyo hacia Lozano.

Los espectadores se han mostrado muy indignados con el trato que recibe la tertuliana en el programa: "Lydia eres grande y España lo sabe", "La humillación a Lydia es innecesaria. Se ha equivocado, sí. Es cabezota, también. Pero, en mi opinión, creo que Antonio Montero debería frenar y no seguir haciendo ese escarnio que roza lo nauseabundo" o "Lydia llevando el peso absoluto de Sálvame durante dos semanas, increíble", son algunos de los tuits.

Estoy viendo Sálvame. La humillación a Lydia es innecesaria. Se ha equivocado, sí. Es cabezota, también. Pero, en mi opinión, creo que Antonio Montero debería frenar y no seguir haciendo ese escarnio que roza lo nauseabundo. ¿Cuál es su objetivo? — Saúl Ortiz (@saulortizs) February 18, 2020

Lydia Lozano levantando la audiencia de Salvame Diario y Deluxe desde hace dos semanas.



Y aún así tiene que aguantar a personajes como Montero que intenta desacreditarla día tras día.



Lydia eres grande y España lo sabe. — Sra. Pecas (@senorapecas) February 18, 2020

Que pena ver a lydia tirada en el suelo recogiendo su trabajo, no teneis vergüenza ninguna — ABM (@albaBMotos) February 18, 2020

Lydia eres válida que esas ratas no te hagan sentir menos

y para Antonio Montero va esto: #YoVeoSálvamepic.twitter.com/h8FoPAyv0D — fallera Lozano (@noestoypaconyas) February 18, 2020

¿Pensáis que los ex compañeros de Lydia Lozano tienen envidia de nuestra colaboradora y por eso hablan mal de ella? 🤔👇



🔀Por supuesto

♥️No tiene porqué pic.twitter.com/KyO8m8Xaew — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 18, 2020

A Montero este tema le viene genial. Es un irrelevante en Sálvame y ahora gracias a Lydia tiene algo de protagonismo y sigue alimentando el tema para que no se le acabe el show — peri de armas (@T5Comento) February 18, 2020