El IX Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia proyectará 35 películas y 19 cortometrajes

Además, se completa con 16 actividades paralelas y la presencia de 17 invitados vinculados con este género cinematográfico, comenzando la próxima semana con la apertura de una exposición en la Biblioteca Regional sobre Chicho Ibáñez Serrador con material personal del creador.

El director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia, Juan Antonio Lorca, ha participado este martes en la presentación del festival y ha destacado que "de las nueve ediciones que lleva este festival, quizá sea ésta en la que más presencia de talento murciano vamos a encontrar, tanto en los títulos de las películas que forman parte de la programación como con la intervención de la empresa murciana de videojuegos Superlumen; la exposición 'Entre los muertos' con obras de ilustradores regionales; o en la clausura, en la que el grupo murciano Los amigos de los animales pondrán música a 'Nosferatu'".

Los dos largometrajes murcianos incluidos en la programación son la premier de 'Nikolina' de Núria Muñoz Ortín y 'Ma petite Sophie' de Rubén Bautista.

Asimismo, el 13 de marzo se inaugurará una exposición en el café Ficciones con obras de 25 ilustradores murcianos y la proyección especial de 'Nosferatu' de Murnau cerrará el festival el 28 de marzo.

La película 'Braindead, mi madre se ha comido a tu perro', de Peter Jackson, inaugurará el día 20 el festival, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación y Cultura. Además, la proyección contará con la actriz protagonista, Diana Peñalver, quien recogerá el premio 'Serial Killer'.

En la sección 'a concurso', se proyectará 'Vivarium', de Lorcan Finnegan; 'A good woman is hard to find', de Abner Pastoll; 'El Cerro de los Dioses', de Dani Caneiro; 'Amigo', de Javier Botet; 'The Curse of Valburga', de Toma Gorkic; 'Blood Machines', de Raphaël Hernandez y Savitri Joly-Gonfard, y 'Urubú' de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador. La mayoría de directores y algunos protagonistas de estas películas estarán en Murcia para presentar los largometrajes.

Asimismo, el festival tiene una sección de directoras de cine fantástico, en la que se proyectarán las películas 'Raw', de Julia Ducournau y 'Babadook', de Jennifer Kent.

En el denominado 'Sombra Kids', destinado al público infantil, se incluyen los filmes 'One piece: Stampede', 'El viaje de Chichiro' y 'Mascotas 2'. La programación se completa con 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrik; 'Train to Busan', de Yeon Sang-ho; 'The Ring', de Hideo Nakata; 'Re-animator', de Stuart Gordon; 'Los caballeros de la mesa cuadrada' de Terry Jones y Terry Gilliam, o 'La cabaña en el bosque', de Drew Goddar.

Por su parte, el cartel de esta novena edición lo ha vuelto a diseñar el artista Fernando Dagnino. Finalmente, en el acto de clausura se entregará el 'Sobra de Honor' a toda una carrera a Enzo G. Castellari, uno de los grandes directores del boom cinematográfico italiano de los años 60 y 70, que dirigió filmes como 'Voy... lo mato y vuelvo' -un spaghetti western inspirado en 'El bueno, el feo y el malo'-, 'Keoma' o 'Aquel maldito tren blindado'.